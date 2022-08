Na loja Yeahllow, em Matosinhos, há luxo em segunda mão

Pode uma loja de roupa e acessórios em segunda mão ter lugar numa grande superfície, lado a lado com cadeias internacionais? A Yeahllow - Pop Up Store, de portas abertas no MAR Shopping ao longo deste mês, prova que sim.

A Yeahllow – Pop Up Store, que acaba de abrir no piso zero do centro comercial MAR Shopping, em Matosinhos, tem ares de requinte e uma montra recheada de malas e sapatos de aparência imaculada. Com uma particularidade: a oferta é composta por peças em segunda mão, desde acessórios de marcas de luxo como Louis Vuitton, Gucci ou Fendi até roupas de outras décadas garimpadas por Beatriz Rei Lima, fundadora do projeto.

Tudo começou, afinal, com os seus dotes de caçadora de tesouros em lojas vintage, lá fora. Gabavam-lhe os achados, e ela viu nisso um convite para criar um negócio que associa à slow fashion e à economia circular, na medida em que prolonga o ciclo de vida de produtos ainda em bom estado (por vezes, até a estrear, apesar de terem sido fabricados noutras épocas).

A Yeahllow, que vende online para todo o Mundo, já tinha um showroom na rua de Camões, no Porto, visitável só por marcação. Agora está de portas abertas, pelo menos até ao fim de agosto, naquela grande superfície, lado a lado com lojas de fast fashion e cadeias internacionais. Beatriz, empenhada em combater mitos e descrenças relativamente à moda em segunda mão, mostra-se entusiasmada por ter um espaço à vista de quem passa, onde se pode entrar sem pré-aviso, tocar e experimentar as peças (higienizadas, garante, e algumas delas tratadas).

À entrada, surgem logo diversos artigos de luxo, maioritariamente femininos, desde vestuário até óculos de sol. Nos primeiros dias, foram as malas com etiqueta Louis Vuitton, facilmente reconhecíveis, a captar mais atenções. Por essa altura, a mais cara na montra era um modelo icónico da Gucci, que custava 1900 euros, mas aguardava-se a chegada de exemplares da Chanel bem acima desse valor. Algumas malas ainda se fazem acompanhar do respetivo certificado de autenticação, e para as restantes pode ser pedido um, por mais 25 euros, junto de uma entidade especializada, explica Beatriz. Quem tiver acessórios de luxo que já não use também pode deixá-los ali, para avaliação e eventual venda à consignação, sejam de mulher, homem ou criança.

Avançando pelas salas interiores, encontra-se ainda outras propostas, incluindo roupa vintage com preços mais acessíveis. Tudo ali está à venda, incluindo os candeeiros e móveis vintage que decoram o espaço, fruto de uma parceria com a loja de Raul Sousa na rua do Almada, no Porto. Assim se reforça o caráter intimista de um projeto focado no atendimento personalizado, e que promete novidades a cada semana.