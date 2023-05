Música, teatro e cinema na 12ª edição dos Banhos Velhos, em Guimarães

De junho a setembro, o antigo balneário termal de Caldas das Taipas, em Guimarães, recebe concertos, sessões de cinema e visitas guiadas entre mais de duas dezenas de iniciativas com entrada livre.

O antigo balneário das Termas das Taipas, de origem romana e cuja atividade durou até meados da década de 1970 – tendo ficado ao abandono desde então – funciona desde 2010 como um espaço cultural, com uma programação eclética durante os meses de primavera e verão.

Depois de dois anos com atividade ainda adaptada à realidade pandémica, a agenda cultural dos Banhos Velhos regressa com mais de 20 iniciativas de entrada livre. Concertos, cinema, tertúlias, palestras, teatro, ateliers, visitas

guiadas e serviço educativo compõem a agenda até setembro.

Para abrir esta nova temporada, “haverá um mote especial: o assinalar dos 125 anos do Edifício Termal de

Caldas das Taipas, atualmente chamado de ‘Banhos Novos’, com uma tertúlia [a 2 de junho], seguida de uma peça de teatro, criada de raiz para o efeito e que será uma experiência altamente imersiva para o público.” conta a organização em comunicado.

Na música, os destaques da 12ª edição dos Banhos Velhos vão para os espetáculos de Surma e Mira Quebec com Diogo M., no mês de junho. Em julho, o espetáculo de José Pinhal Post-Mortem Experience, seguido de DJ Set de António Bandeiras. Agosto é marcado pelo regresso de First Breath After Coma e Noiserv, num momento inédito onde atuam em conjunto e, ainda, a tradicional Noite de Fados com o Grupo de Fados da Vila. Por fim, setembro conta com a estreia de A Garota Não, no encerramento desta temporada musical de 2023.