Música, literatura e cinema no festival Colina das Artes, em Lisboa

Tem início hoje, 7 de setembro, a 2ª edição da Colina das Artes. Até ao próximo dia 16, a Freguesia de São Vicente, em Lisboa, recebe uma programação diversa e gratuita de música, literatura, stand up comedy, cinema e exposições.



Esta edição é dedicada à escritora Natália Correia, por ocasião da celebração do centenário do seu nascimento. A autora foi cofundadora do Botequim da Liberdade em 1971 [atual Botequim da Graça], com Isabel Meireles, Júlia Marenha e Helena Roseta. Batia-se pelos valores da liberdade e da luta feminista, fazendo do Botequim, um espaço de tertúlias políticas, convívios literários e café-concerto.

Entre os destaques da programação, encontra-se o espetáculo As Canções de Carlos do Carmo, com Rita Guerra, Filipa Vieira e Beatriz Felício (dia 9). Nos dias 15 e 16 de setembro, haverá concertos no Largo da Graça, nos Claustros da Igreja da Graça e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, com a dupla Maria João & Mário Laginha (dia 15), Jüra e Áurea (dia 16) e Combos de Jazz do Hot Clube de Portugal (15 e 16).

A programação irá incluir também conversas e tertúlias com escritores, músicos e jornalistas, assim como um ciclo de curtas-metragens em parceria com o Festival Internacional de Curtas de Vila do Conde, além da exibição dos filmes “Mal Viver” e “Viver Mal”, de João Canijo nos dias 7 e 8 de setembro

No dia 13, data em que Natália Correia completaria 100 anos, será inaugurada, na Sala do Capítulo do Convento da Graça, Desenhar Natália – Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento de Natália Correia. Aqui se reúne o trabalho de 12 ilustradores que foram desafiados a descobrir e desenhar as suas visões sobre a autora. A exposição estará patente até 30 de novembro.

A programação completa pode ser consultada aqui.