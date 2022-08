Música e passeios na Natureza, na 17ª edição do Festival Internacional dos Açores

Oito concertos (alguns gratuitos), masterclasses e descontos em atividades na Natureza compõem a oferta de mais uma edição do Festival Internacional dos Açores, a decorrer nas ilhas de São Miguel e Terceira, entre 30 de agosto e 4 de setembro.

Atuações de músicos de referência internacional, nas ilhas de São Miguel e Terceira, masterclasses e atividades na Natureza compõem a 17ª edição do Festival Internacional dos Açores (FIA), que este ano celebra o centenário do nascimento de José Saramago.

O evento arranca amanhã, dia 30, com um recital de violoncelo – instrumento que dá o mote a este festival e que tanto encantou Saramago -, onde o músico de origem russa Pavel Gomziakov irá interpretar desafiantes peças de Bach, de Prokofiev e Ysaÿe, no Palácio dos Capitães-Generais (Angra do Heroísmo).

A iniciativa decorre até dia 4 de setembro, com um total de oito concertos – cinco dos quais gratuitos -, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no Palácio de Santana (Ponta Delgada), na Igreja de São José (Ponta Delgada) e no Teatro Micaelense (Ponta Delgada).

Paralelamente, vai realizar-se um conjunto de masterclasses de piano, de violoncelo e de música de câmara, orientadas pelos músicos presentes, “criando pontes de aprendizagens, democratizando assim o acesso à cultura” realça Tiago Nunes, diretor artístico do FIA.

As incursões na Natureza são promovidas através de descontos em atividades como a observação de golfinhos e cetáceos, passeios de barco ou de carrinha, dinamizadas pelas empresas de animação turística AguiaTur, Terra Azul – Azores Whale Watch e FunTastic Azores.

A 17ª edição do FIA conta ainda com uma parceria com a UNICEF Portugal, dado que o concerto da pianista Guilsin Onay – uma das Embaixadoras da boa-vontade na Turquia -, será transmitido na página da UNICEF Portugal com a possibilidade de angariação de donativos para a continuação da sua missão.

PROGRAMA MUSICAL DE 2022

Ilha Terceira

30 agosto | 21h30 | Pavel Gomziakov, violoncelo

Palácio dos Capitães-Generais – Angra do Heroísmo

31 agosto | 21h30 | Vasco Dantas, piano e Isabel Vaz, violoncelo

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo – Angra do Heroísmo

01 setembro | 21h30 | Adriano Jordão, piano

Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo – Angra do Heroísmo

Ilha de São Miguel

01 setembro | 21h30 | Pavel Gomziakov, violoncelo

Palácio de Santana – Ponta Delgada

02 setembro | 19h00 | João Santos, órgão

Igreja de São José – Ponta Delgada

02 setembro | 21h30 | Young-Choon Park, piano

Teatro Micaelense – Ponta Delgada

03 setembro | 21h30 | Zoran Imširović, piano

Teatro Micaelense – Ponta Delgada

04 setembro | 21h30 | Gulsin Onay, piano

“Homenagem a Chopin”

Teatro Micaelense – Ponta Delgada