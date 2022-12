Museus e oficinas para ocupar os mais novos nestas férias

Mergulhar no mundo do Antigo Egito, alertar para as questões ambientais e atividades onde se põe a mão na massa são novidades para os mais novos, por estes dias.

Trabalhos manuais e outros passatempos

Câmara Municipal de Braga

A iniciativa decorre entre os dias 19 e 30 de dezembro e as inscrições, efetuadas no Balcão Único, localizado no Edifício do Pópulo, são limitadas a 40 crianças por semana. O programa de atividades inclui oficinas de culinária, escalada, torneios de voleibol e futebol, sessões de cinema, jogos de tabuleiro, jogos tradicionais, dança e workshops de ciência. O preço por semana varia entre 15 e 40 euros por jovem, dependendo do escalão, e inclui o almoço e lanche.

Paralelamente, outros equipamentos da cidade também dinamizam atividades pontuais para entreter os mais pequenos. De 19 a 23 de dezembro, o Mercado Municipal acolhe uma oficina de prendas de Natal, onde os miúdos podem construir caleidoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição ([email protected]). Na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva vão acontecer oficinas de olaria, ciência e construção de coroas de Natal ([email protected]).

Para os dias 21 e 22 de dezembro, o Theatro Circo também planeou duas manhãs preenchidas, com experiências para crianças a partir dos 6 anos, que vão pôr os mais pequenos a pintar com stencil e spray, a fazer postais de Natal, ilustrações criativas, marcadores de livros e globos de neve. Na manhã do dia 24, a Praça Municipal volta a acolher o Bananeiro da Pequenada, uma versão infantil da tradição bracarense que manda comer uma banana e beber um moscatel na véspera de Natal, em que a bebida alcoólica é substituída por sumo de laranja num copo de chocolate.

Meter as mãos ao chocolate

The Chocolate Story, Vila Nova de Gaia

Além de ateliês infantis e um mercado de Natal com comboio, carrossel, sessões de cinema, jogos tradicionais e o Pai Natal, o calendário natalício do World of Wine, em Gaia, convida a pequenada a complementar uma visita ao Museu do Chocolate (The Chocolate Story) com um workshop bem guloso.

Especialmente criada para crianças a partir dos 4 anos, a experiência “Chocolatinhos” ensina os mais pequenos a fazer cake pops, metendo as mãos na massa para moldar os bolinhos, que podem depois cobrir com chocolate Vinte Vinte e decorar com pepitas coloridas. A receita é simples, para que consigam replicar em casa.

The Chocolate Story. Rua do Choupelo, 39, Vila Nova de Gaia. Preço: Workshop Chocolatinhos a 20 euros por criança (crianças até aos 12 anos têm de ser acompanhadas por um adulto, que não pagará bilhete).

A Natureza na arquitetura

Casa da Arquitectura, Matosinhos

Durante duas semanas, a Casa da Arquitectura vai pôr os mais pequenos a sonhar com um mundo melhor, através de quatro oficinas que vão abordar temas como sustentabilidade, a gestão de recursos naturais, e o impacto da arquitetura e do desenho na qualidade de vida.

A primeira semana prolonga-se entre 19 e 23 de dezembro, e tem como mote “Podemos salvar o planeta? – Cidade Natal Biofílica”. Sob este tema, há duas oficinas, uma de manhã, de desenho urbano, e outra de tarde, de edifícios e infraestruturas. O objetivo é desafiar os miúdos a pensar se uma cidade pode conviver em harmonia com o ecossistema, e projetar uma maquete que será apresentada às famílias numa exposição pop-up.

Já as atividades da segunda semana, entre 26 e 30 de dezembro, foram criadas à volta do tema “Zoom 200x! Vamos observar melhor? – Árvore de Natal Bioinspirada”, e incluem uma oficina de desenho e projeto, durante a manhã, e uma oficina de criações 3D, durante a tarde. Desta vez, as crianças são convidadas a observar cuidadosamente a Natureza, notando as diferentes geometrias, formas, texturas e funções, e construir uma árvore de Natal inspirada no reino natural.

O programa pode ser frequentado de forma integral, ou apenas durante as manhãs/tardes, e não inclui refeições. As oficinas matinais acontecem entre as 10h e as 12h30, e as vespertinas arrancam às 14h30 e terminam às 17h30, havendo, contudo, possibilidade de acolhimento a partir das 09h e prolongamento até às 18h.

Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura. Avenida Menéres, 456, Matosinhos. Tel.: 227 669 300. Preço: semana completa a 90 euros; manhãs ou tardes a 50 euros/semana.

No mundo dos faraós

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

A cultura egípcia, a figura do faraó e o impacto que a mesmo tem tido na cultura popular e no nosso imaginário, ao longo dos últimos cinco mil anos, são os pilares da nova exposição da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, presente até março de 2023. Faraós Superstars chega numa altura em que se celebra em dose dupla: os 100 anos da descoberta do túmulo de Tutankhamon e os 200 anos da decifração dos hieróglifos.

Depois de Marselha, a exposição chega a Lisboa, reunindo 250 obras, entre bustos, estátuas, amuletos, pinturas clássicas, documentos históricos, antiguidades egípcias, vídeos de música pop e publicidade dos tempos modernos, onde se abordam nomes de monarcas como Cleópatra e Khufu. Visitas orientadas, ciclos de cinema e workshops de animação para jovens estão entre a programação, mas também o jogo digital “A Cartela do Faraó”, disponibilizado na exposição às famílias, trazendo um elemento lúdico e interativo à experiência.

Faraós Superstars. Fundação Calouste Gulbenkian. Avenida de Berna, 45A, Lisboa. Tel.: 217 823 000. Das 10h às 18h. Sexta, até às 21h. Encerra terça. Até 6 de março de 2023. Preço: cinco euros.