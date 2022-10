Museu Nacional Ferroviário celebra caminhos de ferro com visitas ao Comboio Real

Instituição de Cabeceiras de Basto propõe para o final do mês de outubro visitas guiadas a comboios, apresentações de livros e oficinas.

A iniciativa arranca sexta-feira 28, às 11 e às 15 horas, a bordo de algumas locomotivas a vapor. A oportunidade permite explorar cabines, carruagens e salões e ficar a conhecer mais sobre os veículos. Mais tarde, às 15.30 horas, no Museu Nacional Ferroviário, é apresentado o livro “Arte & ferrovia – Outras perspetivas”, fruto da parceria entre as Infraestruturas de Portugal (IP) e Instituto Politécnico do Porto (IPP).

A programação para o primeiro dia do fim de semana, sábado 29, inclui a atividade Quadradinhos Brilhantes às 11 horas. Trata-se de uma oficina de azulejos destinada a famílias, em parceria com a IP e IPP, de forma a promover a valorização e proteção do património azulejar ferroviário.

Ainda no sábado, inaugura-se às 15 horas o sistema de sinalização do circuito do minicomboio, com o objetivo de transmitir conhecimentos sobre a sinalização ferroviária. Uma hora depois, viaja-se com 45 autores, desde poetas a artistas plásticos, que exploram o tema ferroviário em diferentes linguagens estéticas como poesia, literatura de viagens e fotografia. É a iniciativa “O comboio e as viagens”, da revista de poesia “Nervo”.

Já no último dia da comemoração, domingo 30, visita-se às 11 horas o Comboio Real com orientação de um responsável do Núcleo de Conservação e Restauro do Museu. No mesmo período e também às 15 horas exploram-se igualmente outros veículos em exposição permanente no museu, inclusive com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Das 11 às 12 horas decorre ainda uma visita tátil, percorrendo o museu e a sua coleção. A atividade tem audiodescrição disponível para pessoas com necessidades especiais.