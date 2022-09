Museu Judaico do Porto assinala o Dia Europeu da Cultura Judaica com atividades gratuitas

O programa para este domingo, dia 4, inclui visitas gratuitas ao Museu do Holocausto do Porto, sessões de cinema, uma exposição de pintura, música e comida israelita.

A pretexto do Dia Europeu da Cultura Judaica, que se assinala no primeiro domingo do mês de setembro – este ano celebra-se no dia 4 -, o Museu Judaico do Porto propõe uma programação especial, para dar a conhecer as memórias, tradições e valores da cultura judaica, que se cruzam com a história da cidade do Porto.

Neste dia, o Museu estará aberto a toda a população, com entrada livre. Durante o resto do ano, apenas está aberto às escolas, cursos de professores e à comunidade judaica, pelo que “será uma oportunidade única para conhecer a coleção de objetos e documentos relacionados com a prática religiosa judaica e com a história milenar dos judeus no Porto, assim como a importância arquitetónica e simbólica da maior sinagoga da Península Ibérica”, lê-se em comunicado.

O espaço acolhe ainda a exibição do filme “Sefarad”, que conta a história da comunidade judaica na cidade do Porto desde 1496 até à atualidade. Haverá sessões gratuitas às 10h30, 12h30 e 15h.

No jardim da sinagoga será possível visitar uma exposição de pintura, com obras diversos autores portugueses e estrangeiros que foram coordenados pela pintora Flor Mizrahi.

Ao longo de todo o dia, o coro Mekor Haim fará atuações de música litúrgica hebraica tanto no Museu Judaico do Porto como no Museu do Holocausto, que por sua vez terá entrada livre durante todo o dia. Durante a visita ao museu, criado em 2021, será apresentado um excerto da longa metragem “A Luz de Judá”, com passagens de refugiados judeus na Cidade do Porto em 1940.

A proposta do Museu Judaico do Porto para este dia inclui ainda uma visita ao restaurante kosher Ibéria, na rua do Campo Alegre, para provar alguns pratos da cozinha israelita.

O Dia Europeu da Cultura Judaica visa dar a conhecer e preservar a cultura e a tradição judaicas na Europa, através de programas culturais diversos coordenados pela Associação Europeia para a Preservação e Promoção da Cultura Judaica e do Património, pelo Conselho Europeu de Comunidades Judaicas, pela B’nai B’rith Europa e pela Biblioteca Nacional de Israel em diversas cidades europeias.