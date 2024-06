Museu da Cerveja, em Lisboa, transmite jogos do Euro (com quizzes e prémios)

Este restaurante-museu dedicado à história da cerveja instalou um écrã grande para o público assistir aos jogos do Euro 2024 na esplanada. Nos intervalos entre jogos haverá quizzes com direito a prémios, como uma t-shirt impressa na hora com nome e número do jogador favorito.

Nas arcadas da ala nascente da Praça do Comércio já está tudo pronto para receber a grande “festa do futebol”, mostra Sónia Felgueiras, responsável de marketing do Museu da Cerveja, há 12 anos de portas abertas. Como se a cerveja já não fosse a bebida mais associada aos jogos, este ano o facto de o Euro 2024 ser disputado em Munique, na Alemanha, vem reforçar ainda mais a iniciativa. Afinal, “não há país com maior tradição cervejeira do que a Alemanha”, refere.

O entretenimento desportivo, que irá decorrer neste espaço até 14 de abril, surge não sem uma componente cultural. No museu é possível descobrir a história da cerveja no mundo, “desde há sete mil anos”, passando por uma adega monástica europeia, onde os monges a produziam de forma a alimentar e aquecer o corpo durante o período de jejum; até uma fábrica no dealbar do século XX, que ajuda a entender a produção e distribuição da cerveja à luz da industrialização.

As visitas guiadas, ou feitas com audioguia, incluem sempre uma prova de cervejas artesanais portuguesas – trabalhando o Museu da Cerveja com mais de uma centena. Uma portugalidade que se estende ao menu do restaurante para provar antes, durante ou depois dos jogos: pastel de bacalhau com queijo Serra da Estrela DOP, prego do lombo ou de atum; pica-pau cervejeiro; bife de novilho e bacalhau grelhado. Além de cerveja, o que também sai muito são as sangrias.

Nos intervalos dos jogos e entre jogos, o écrã de três metros de comprimento passará quizzes com rondas de 15 perguntas sobre a cultura futebolística e cervejeira de cada uma das nações em campo. Os vencedores levarão para casa uma camisola impressa na hora com o seu nome e o número do jogador de eleição. Tem assinatura do artista plástico Júlio Pomar (1925-2018) um copo de vidro, com meia garrafa invertida, disponível em todas as 194 bandeiras dos países do mundo.