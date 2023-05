Museu Bansky tem novas obras do “street artist”, feitas da Ucrânia

Os murais que Banksy produziu recentemente na Ucrânia são o foco da nova exposição do "street artist" no Museu Banksy, em Lisboa. Até agora conhecido como World of Bansky, este espaço conta agora com uma morada definitiva.

“The gymnast”, “The judo competition” e “The ballet dancer” estão entre as 11 novas réplicas em tamanho real dos murais que podem ser visitadas. Seis murais foram encontrados na Ucrânia, três, produzidos no Reino Unido e dois nos Estados Unidos da América. Estas novas obras compõem a exposição que já soma mais de 100 reproduções emblemáticas do trabalho do artista, desenvolvido entre 2000 e 2023.

Eliya Akbaş, responsável pelo museu, explica que a opção pela morada fixa em Lisboa e a mudança de nome se devem ao facto desta ser “muito mais do que uma exibição, mas também um local de interpretação da obra de Banksy”.





Os novos murais juntam-se a “Girl with balloon”, “Rage, the Flower Thrower” e “Israeli and Palestinian pillow fight”, que já são um cartão-de-visita do trabalho do artista de street art cuja a identidade continua a ser segredo. Para além dos murais, que recriam a técnica de stencil de Banksy, os visitantes podem explorar o seu trabalho através de instalações de vídeo, graffitis e projeções.