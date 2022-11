Murgas Wines: há um novo enoturismo em Bucelas, com piqueniques e passeios a cavalo

A Murgas Wines, na Quinta das Murgas, estreou-se nos programas de enoturismo para quem quer provar os vinhos minerais e atlânticos de Bucelas (Sintra), com ideias para ocupar os miúdos. Tudo a apenas meia-hora de carro de Lisboa.

Foi da vontade de honrar o legado da família e de rentabilizar a Quinta das Murgas, onde a família sempre se reuniu ao longo de gerações, que nasceu o projeto vínico Murgas Wines, conta João França, de 36 anos. “Esta quinta já nos pertence há mais de 30 anos”, revela, enquanto conduz os visitantes num jipe todo-o-terreno, até às vinhas. “O meu avô materno, Sérgio Geraldes Barba, não tinha muitas posses no início, mas graças a um aviário e a outros negócios conseguiu comprar a quinta”.

João viveu e cresceu ali, e guarda vívidas as memórias dos almoços de sábado na acolhedora sala criada no antigo lagar de azeite. “Durante a pandemia confinámos aqui, junto da natureza e dos animais, e percebemos que a quinta tinha potencial para se tornar um enoturismo no terroir privilegiado de Bucelas”, com a vantagem de estar a apenas a meia-hora de Lisboa, justifica. Com a descoberta vínica como pretexto, pode-se fazer uma série de atividades de lazer e passeio na natureza.





Os vinhos Murgas Wines nascem de 12 hectares de vinhas, bem no centro daquela que é uma das mais antigas regiões vitivinícolas do mundo, criada em 1911. A maior fatia de vinhas é de arinto (casta-estrela da região), seguida de esgana cão (cercial) e touriga franca de vinhas velhas. Do trabalho do enólogo Bernardo Cabral resultam atualmente 30 mil garrafas de branco e tinto/ano, e em breve sairá também um rosé de touriga franca e um blend de arinto e cercial, segundo revela João França.

A quinta estende-se por cerca de 40 hectares ocupados por olival convencional, vinhas, diferentes habitats de animais – alpacas, porcos pretos, vacas, cabras, burros, cavalos, lamas, veados, patos e cisnes -, um imponente lago ornamental e várias casas que, em breve, serão transformadas em quartos de alojamento rural. Nos planos está também criar um mapa de trilhos para os visitantes explorarem a quinta a pé ou de bicicleta pasteleira, enquanto desfrutam de um piquenique.

O que fazer na Quinta das Murgas

Prova de vinhos

Todas as provas incluem uma visita guiada pela propriedade, vinhas e animais. Na versão standard, o passeio termina com a prova dos vinhos Murgas DOC Bucelas 2018 e Murgas Tinto Touriga Franca 2019, com tábua de queijos, na sala principal. Para emoções mais fortes, é possível fazer uma prova vertical com petiscos e visitar a quinta num veículo todo-o-terreno. Ou, então, complementar a prova com um passeio pela quinta, a cavalo. Provas a partir de 25 euros/pessoa (duas no mínimo).





Piqueniques

Os piqueniques podem ter lugar no campo, na vinha ou no relvado em frente ao lago povoado por cisnes e patos. Os clientes têm acesso a um cesto próprio com uma seleção de queijos regionais, pão saloio e enchidos, azeitonas temperadas; frutos secos; petiscos caseiros; fruta da época; água; limonada ou sumo de laranja; e vinhos Murga Wines. A experiência custa 35 euros/pessoa (duas no mínimo).

Passeio a cavalo

Passear a cavalo entre as vinhas é apenas um dos programas da empresa Cavalos da Vinha, situada dentro da Quinta das Murgas. Mesmo sem ter experiência prévia é seguro lidar com os animais, em circuitos dentro da quinta. As crianças até aos 12 anos (ou 60kg) podem passear de pónei, colocando-se em contacto com o animal e com a natureza envolvente. Passeios a 75 euros (adulto) e 40 euros (crianças).