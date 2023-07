Monserrate celebra Dia dos Avós com atividades para toda a família

Fazer pão, alimentar os animais da Quintinha de Monserrate e participar em jogos tradicionais ao ar livre são algumas das atividades que compõem o programa do dia 26 de julho.

Na próxima quinta-feira, 26 de julho, a Parques de Sintra junta-se à celebração do Dia dos Avós com um programa especial, “pensado para unir avós e netos na descoberta da vida no campo”, lê-se em comunicado. A iniciativa “Pão, Coentros e Bicharada – Especial Dia dos Avós”, tem início às 10h30, na Quintinha de Monserrate, e é conduzida pelos personagens Joaquim Farinhas e Teresa Framboesa, “típicos saloios da região de Sintra, que, com muita diversão à mistura, mostram como se vive numa quinta e convidam os participantes a colaborar ativamente nas tarefas do dia a dia”.

Os visitantes são convidados a amassar o pão e alimentar os animais do cercado, ou ainda a participar em jogos tradicionais ao ar livre. As atividades são direcionadas a avós e netos, a partir dos quatro anos, que no final podem merendar o pão cozido no forno a lenha, acompanhado de uma refrescante limonada.

O programa tem a duração aproximada de duas horas, e os bilhetes, disponíveis no site da Parques de Sintra, custam 14 euros por participante.