Moda feminina e brunch no novo Atrevo, em Braga

No Atrevo, a um showroom com peças de roupa e acessórios junta-se uma carta de brunch com sugestões leves de almoço, no centro de Braga.

A moda é uma das paixões de Nelson Silva, e a restauração outro interesse que foi surgindo enquanto trabalhou no restaurante dos pais na Póvoa de Lanhoso. Aliou os dois mundos ao sonho de ter o seu próprio negócio e abriu o Atrevo Project no centro de Braga. O nome inspira-se no ato de atrevimento de juntar uma loja de roupa e uma cafetaria, e na bonança do trevo da sorte.

Ao fundo da loja, airosa e em tons de verde, alinham peças de roupa, malas e acessórios femininos escolhidos a dedo. Há novidades a chegar regularmente, e no futuro são de esperar exposições de designers portugueses. Para já, Nelson é o curador da coleção de marca própria que dá primazia a peças oversize e a padrões irreverentes. “Queria algo que não se veja todos os dias”, diz.

A outra metade da loja dedica-se ao brunch e a almoços leves, com Fátima Lima, a mãe de Nelson, na cozinha. Trocou a comida tradicional do antigo restaurante da família pelas tostas de salmão e abacate, as panquecas e os ovos benedict. “Fui experimentando coisas novas”, conta. Tudo apurado pela sua mão cheia.

Durante a semana, ao almoço, há sempre um prato do dia, que varia entre propostas como a alheira com ovo escalfado, o estufado de lulas com ervilhas ou a beringela recheada. A proposta diária estende-se ainda a uma sopa de legumes e sumo de fruta natural.

A ementa do Atrevo inclui também uma seleção de taças de açaí ou iogurte com granola, saladas e tábuas de queijos e enchidos, assim como três menus de brunch, cocktails e bebidas quentes, como o capuchino, que acompanha com uma fatia de bolo do dia. Um dos que se repete com regularidade é o bolo de cenoura, fofo e húmido, que em querendo e por encomenda também se leva para casa em formato familiar.