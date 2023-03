Mês da Enguia decorre até abril, em Salvaterra de Magos

Mês dedicado à "rainha do Tejo", confecionada das mais variadas formas por 17 restaurantes, e Feira Nacional de Artesanato e de Produtos Tradicionais, no Pavilhão do Inatel, animam o concelho até 2 de abril.

O concelho de Salvaterra de Magos recebe a 27ª edição do Mês da Enguia, de 1 de março a 2 de abril. Ao todo, 17 restaurantes aderentes vão estar a dar a provar a “rainha do Tejo”, confecionada de diferentes maneiras. Das mais tradicionais – fritas, de ensopado e de caldeirada -, às mais inovadoras como a enguia grelhada, fricassé, cataplana ou escabeche, molhata ou torricado de enguias, espetada, à lagareiro ou sopa de enguias, são muitas as propostas para provar nos restaurantes aderentes.

Março volta assim a ser uma montra de identidade juntando à gastronomia de excelência, operadores turísticos com passeios de barco no Rio Tejo, unidades de alojamento, produtores de vinhos e de licores, o arroz oficial Bom Sucesso, exposições, artesanato, produtos tradicionais e iniciativas das associações.

A Feira Nacional de Artesanato e de Produtos Tradicionais regressa ao Pavilhão do Inatel, em Salvaterra de Magos, às sextas, sábados e domingos, com a participação de uma centena de artesãos e produtores de várias regiões do país e com uma vasta programação, que passa pela dança, teatro infantil, música, magia, folclore, demonstração de atividades desportivas, marchas populares, diversos espetáculos com Jorge Guerreiro, Rosinha, Filipe Delgado, Miguel Azevedo, “Miss Cindy e o Parque Mágico”, stand-up comedy com Hugo Sousa, entre outros.

O Mês da Enguia, um evento organizado pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, congrega na sua génese muito da economia local e dos elementos mais identitários, aliados a todo o património cultural e natural que o concelho convida a descobrir, como a Falcoaria Real e a arte da Falcoaria, prática classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade, a aldeia do Escaroupim com os seus núcleos museológicos e os passeios de barco no Rio Tejo, a Barragem de Magos, o Bico da Goiva, a Praia Doce, a arte de pormenor dos Bordados da Glória do Ribatejo, Património Cultural Imaterial Nacional, entre outros pontos de interesse.