Mercado Municipal de Braga celebra Carnaval com três dias de música

A iniciativa decorre na Mesa na Praça, a ala de restauração do mercado, arrancando na sexta 17 e prolongando-se até dia 19, com um conjunto de atividades culturais e recreativas.



Festejar o Carnaval com um programa musical pensado para envolver toda a comunidade bracarense é a proposta da Mesa na Praça, que tem previstas atividades para os dias 17, 18 e 19 deste mês.

Com entrada livre, há muito o que esperar para estes três dias. Concertos, um bloco de Carnaval e animação com djs são as propostas de curadoria da promotora cultural Bazuuca e do coletivo de origem brasileira Minho de Janeiro.

A animação arranca na sexta 17, pelas 20h30, com Tanto Bate Até Que… Samba. Este projeto musical é formado por um núcleo feminino cujo objetivo é enaltecer o talento das mulheres.

No sábado 18, a Mesa na Praça será energizada pelos sons do samba. Às 17h, a dj Verinha Pinheiro, que é já um nome reconhecido nas festas da cidade, dará o mote para um final de dia repleto de música. O Bloco de Carnaval Minho de Janeiro dará continuidade à festa a partir das 20h.

Para encerrar as celebrações, domingo 19, a partir das 16 horas, chegam à Mesa os sons do DJ Set Bazuuca SoundSystem, seguindo-se os Samba do B. Trio, que sobem ao palco pelas 18h.

Além dos momentos dedicados aos festejos carnavalescos, os quiosques da Mesa na Praça estão preparados para quem quiser celebrar o Carnaval à mesa. Além dos menus e petiscos habituais, vão existir também outras sugestões especiais.

O conceito Mesa na Praça foi inaugurado em agosto de 2021, com o propósito de complementar a oferta do histórico Mercado Tradicional e de valorizar o mercado e os seus comerciantes. Assume-se ainda como um espaço que pretende ser palco e montra de artistas e iniciativas locais.