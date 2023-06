Mercado do Bolhão, no Porto, recebe showcooking de bombons de manjerico

A planta aromática que marca os Santos Populares vai dar cor e sabor ao recheio dos bombons deste showcooking de entrada livre, organizado pela Pedaços de Cacau, no Mercado do Bolhão, a 7 de julho.

Por esta altura vêem-se manjericos um pouco por todo o lado, à janela, nas varandas, a adornar uma divisão lá de casa. E porque não dentro de um chocolate? É esse o desafio proposto na edição celebratória do Dia Mundial do Chocolate, que se assinala no dia 7 de julho, da iniciativa “Pedaços & Sentidos”.

A iniciativa, organizada pela marca portuguesa e artesanal Pedaços de Cacau, acontece precisamente no dia 7, pelas 17h15, no espaço Cozinha Bolhão – Meireles, no portuense Mercado do Bolhão. Raquel Lima, criadora da marca que já arrecadou 21 prémios nacionais e internacionais, vai liderar um showcooking onde mostrará como se fazem os seus bombons de manjerico. Os participantes vão poder prová-los, fazer provas cegas e harmonizações com outros produtos. O evento só termina quando acabar o chocolate.

O evento é de entrada livre, mas limitado à lotação da sala.