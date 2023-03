Mercado de Primavera de Vale do Lobo regressa em abril a Loulé

Este ano, no Vale do Lobo Auditorium e jardins exteriores, o Mercado de Primavera assinala a despedida, em versão algarvia, da estação mais fria.

Trata-se, segundo a organização, de um prolongamento do “grande sucesso” do Mercado de Natal levado a cabo neste resort. Assim , no fim de semana de 15 e 16 de abril, entre as 10 e as 18 horas, o conceito que conjuga entretenimento e animação para a família com produtos da região estará pronto para receber os visitantes e celebrar o começo da estação primaveril.

O Mercado de Primavera contará com a participação de muitos expositores locais. Comidas e bebidas da região, acessórios de moda, artigos para a casa, cristais, cosmética, joalharia, flores e plantas, livros e brinquedos, produtos biológicos e peças de arte são um pouco daquilo que pode ser encontrado neste evento.

Para os mais pequenos, haverá também um leque recheado de atividades, pelas mãos da equipa de profissionais Oficina de Sonhos.

Mercado de Primavera de Vale do Lobo

De 15 a 16 de abril no Vale do Lobo Resort, Almancil

Tel.: 289 353 000

Web: www.valedolobo.com

Das 10h às 18h Entrada gratuita