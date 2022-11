Mercado Crafts & Design regressa ao Jardim da Estrela em dose dupla de Natal

A "Christmas Party", edição especial de Natal do Mercado Crafts & Design, acontece nos fins de semana de 3 e 4; 17 e 18 de dezembro.

O evento que se assume como rampa de lançamento para criadores nacionais e internacionais nas áreas do design e do artesanato contemporâneo, está de regresso ao Jardim da Estrela, em Lisboa, em dose dupla. A pensar nas compras natalícias, o Mercado Crafts & Design irá realizar-se não só no primeiro fim de semana do mês (dias 3 e 4), como é habitual, mas também no fim de semana anterior ao Natal (dias 17 e 18).

“Neste Natal voltamos a realizar uma edição extra do Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela Isto porque queremos que os nossos visitantes tenham mais uma oportunidade para fazerem as suas compras num ambiente agradável, longe da azáfama habitual desta época e ao ar livre. Queremos que todos se surpreendam com as propostas dos nossos criadores e temos a certeza que aqui encontram aquele presente especial”, refere fonte da organização, em comunicado.

Entre as 10h e as 18h, os visitantes poderão procurar a prenda ideal entre dezenas de projetos de autor ligados à joalharia, moda, decoração, ilustração, flores e plantas, e outros campos. A entrada é gratuita.