Matosinhos Good Market reúne mais de 20 marcas sustentáveis este domingo

A primeira edição do Matosinhos Good Market chega este domingo e pretende alertar para uma “maior consciência ambiental”, com mais de duas dezenas de projetos ligados à área da sustentabilidade, desde a alimentação até roupa e mobiliário.

Mai Kombucha, D’leve, Meatless, Hirundo, Sensihemp e Pico Tango são alguns dos mais de 20 projetos a marcar presença na primeira edição do Matosinhos Good Market, uma iniciativa promovida pelo restaurante Slash, em parceria com o município.

O mercado acontece este domingo, dia 25 de junho, na Praça Guilherme Pinto, e pretende promover marcas e projetos que sejam “biológicos, locais e com o foco na sustentabilidade”, lê-se em comunicado. Os visitantes poderão encontrar produtos que se alinham com estes critérios e que vão desde a alimentação ao vestuário, passando pelo mobiliário e materiais de construção, entre muitas outras categorias.

“Acreditamos que temos o papel de criar consciência e mudar os hábitos e estilo de vida das pessoas à nossa volta, de forma a que todos possamos viver num mundo mais saudável. Enquanto Slash, acreditamos que somos muito mais do que um restaurante e vemos cada vez mais projetos e marcas alinhadas com a nossa missão. Decidimos criar o Matosinhos Good Market precisamente porque queremos dinamizar uma rede e um movimento também com esses projetos. A comunidade começa a estar mais consciente e preocupada com o ambiente e nós queremos dar-lhes um ‘boost’ de inspiração e mostrar formas reais e locais de consumir com esta mesma preocupação”, explica Mariana Rocha Ferreira, uma das fundadoras do Slash – Natural Habits.

O mercado – a realizar na Primavera, Verão e Outono – estará aberto, das 11h às 18h, e, para além das bancas, terá uma ação de pintura de mural, liderada pelo Projetos em Colectivo – aberto a quem quiser pintar -, música, jogos tradicionais para toda a família e workshops de compostagem caseira, bem como a presença do projeto artístico Frenesim.