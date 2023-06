Mareato leva concertos, desporto e animação às praias de Ílhavo

Entre 1 e 9 de julho, o Festival Mareato anima as praias do concelho com concertos, stand-up comedy, atividades desportivas, ciência, workshops, um “scape-boat”, uma “Néon Run” e muito mais.

O festival abre com dois desafios desportivos, a Corrida Popular da Costa Nova do Prado, no dia 1 de julho, às 19h, e a Travessia da Ria a Nado/IX Aquatlo, às 15h17 de 2 de julho. As atividades desportivas continuam ao longo de todo o evento: skate e boia puxada por barco; surf, stand up paddle, canoagem e wakeboard; petanca e vela; pilates e yoga; ténis e o Mare Challenge – competição de Cross-Training, são as experiências previstas no programa.

Na edição 2023 do Mareato, o humor terá palco durante três noites, no Cais Criativo da Costa Nova, sempre com entrada gratuita. No dia 4 de julho, às 21h30, Hugo Van Der Ding, Ana Markl e Tiago Ribeiro saem do estúdio da Antena 3 e trazem “Vamos Todos Morrer”, com os convidados Benjamim e Selma Uamusse.

No dia seguinte, 5 de junho, à mesma hora, é a vez de “Poesia Cocó: Especial Verão” – uma mistura de stand up comedy, storytelling, poesia e drinking games. E a 6 de junho, o Mareato Comedy Club junta Bruno Henriques, Sérgio Duarte (criadores do Jovem Conservador de Direita) e Rafael Videira para contarem as suas amarguras e delícias da vida.

Os concertos, gratuitos, realizam-se nos dias 7 e 8 de julho, no Largo do Farol, na Praia da Barra. A edição deste ano do Mareato inclui dois espetáculos do Festim – Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo (com organização da d’Orfeu Associação Cultural e do 23 Milhas): Shantel & Bucovina, da Alemanha, no dia 7, às 19h; e Electric Jalaba, de Marrocos e Reino Unido, no dia seguinte, à mesma hora.

No dia 7 de julho, às 22h30, é a estreia da Orquestra do Mar, projeto comunitário com jovens músicos das escolas privadas de música do Município de Ílhavo, que interpretam o álbum “Por este rio acima” de Fausto. No dia 8, também às 22h30, é a vez dos Capitão Fausto subirem ao palco.

Ao longo dos nove dias, há ainda tempo para workshops, conversas, uma caminhada noturna com observação de estrelas, uma sessão de “birdwatching” e um desafiante “scape boat” no Navio-Museu Santo André.

O Mareato encerra com a Neon Run, às 20h de 9 de julho, no Largo do Farol da Barra – uma corrida, que é, acima de tudo, uma festa de luz, música e cor.