“Manta de Retalhos”: livro retrata a grande família do Alvarinho

Soalheiro publica livro “Manta de Retalhos”, um retrato da cultura única e familiar do Alvarinho em Monção e Melgaço.

Da autoria de João Bernardino e Kitato (Luís Octávio Costa), “Manta de Retalhos – Rostos do Alvarinho” é um retrato do Clube de Viticultores do Soalheiro, e parte da ideia de que “a grandeza do Alvarinho de Monção e Melgaço se faz localmente, por muitas mãos, numa manta de retalhos onde cada parcela tem o rosto de quem a cuida”.

Os viticultores foram fotografados durante o ciclo da vinha, deixando testemunhos sobre a ligação ao Alvarinho, resultando numa edição com os prefácios dos professores Álvaro Domingues e Gonçalo Maia Marques.

A singularidade de Monção e Melgaço deve-se às condições naturais, um vale rodeado de montanhas, e ao esforço coletivo das pessoas que cultivaram o Alvarinho. O conhecimento passa de geração em geração e cada parcela é cuidada como um jardim por estas famílias, que, mesmo com outras ocupações profissionais, dedicam o seu tempo livre para obter um rendimento complementar. O Alvarinho é das uvas mais caras do país, garantindo a sustentabilidade da agricultura e preservação desta paisagem de recorte único, que vista de cima, nos remete a uma manta de retalhos, cada um com a história de uma família, como a do Soalheiro.

“Estamos muito gratos aos nossos viticultores, que hoje fazem parte desta família de famílias que é o Soalheiro. Sem eles, os nossos vinhos não seriam o que são hoje e o sonho não continuava. Este livro é uma maneira de honrar o cuidado criterioso com as uvas e o compromisso inabalável com o Soalheiro”, refere em comunicado a família Cerdeira, fundadora da primeira marca de Alvarinho de Melgaço.

O livro dará origem a duas exposições de fotografia que se vão realizar no Porto e em Lisboa. A primeira será inaugurada no dia 29 de novembro, na Galeria Fernando Santos, na Rua Miguel Bombarda, podendo ser visitada até dia 10 de dezembro.

Galeria Fernando Santos

Rua Miguel Bombarda, 526, Porto

Das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 19h00; sábado, das 15h00 às 19h00. Encerra ao domingo.