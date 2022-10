Mais de 100 vinhos do Alentejo vão estar à prova em Gaia

No fim de semana de 4 e 5 de novembro, cerca de 150 vinhos e 23 produtores e enólogos da região alentejana vão estar presentes no “Vinhos do Alentejo no Porto”, a ter lugar no WOW, em Vila Nova de Gaia.



São esperados mais de 1500 participantes no primeiro “Vinhos do Alentejo no Porto”, um evento da autoria da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana que terá lugar no WOW (em Vila Nova de Gaia), no fim de semana de 4 e 5 de novembro. Estarão presentes “cerca de 15 vinhos e 23 produtores e enólogos da região”.

Entre as provas poderão ser encontrados vinhos dos seguintes produtores: Elite Vinhos; Monte das Bagas de Ouro; Herdade Grande; Ímpar Vinhos; Sovibor; Herdade do Peso; Quinta do Quetzal; Carmim; Monte do Pintor; Herdade do Perdigão; Herdade dos Grous; Adega de Borba; e Herdade Aldeia de Cima.

De olhos posto nos consumidores da região do norte participam também a Bacalhôa Vinhos de Portugal; Rocim Wines; Casa de Santa Vitória; Reynolds Wine Growers; Quinta do Paral; Monte da Bonança; Tiago Cabaço Winery; Abegoaria; J Costa Vargas / Ovelha Negra Wines; e Herdade dos Lagos.

O evento abrirá portas às 17h de sexta-feira, dia 04 de novembro, e até às 21h30 todos os amantes de vinhos vão poder provar vinhos brancos; tintos e rosés de mais de duas dezenas de produtores alentejanos. Já no dia seguinte, sábado, iniciativa abre às 15h e termina às 21h.

A entrada no “Vinhos do Alentejo no Porto” tem o custo de 10 euros por pessoa e inclui um copo reutilizável, que permite aceder às provas dos diferentes vinhos, castas e aromas dos produtores participantes.