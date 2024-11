Luzes Selvagens iluminam Zoo Santo Inácio com mais de 600 figuras de animais e plantas

Exposição Luzes Selvagens regressa ao Zoo Santo Inácio, em Gaia, para transformar as noites numa experiência mágica para toda a família.

A 3ª edição desta experiência imersiva traz mais de 600 figuras iluminadas, de animais e plantas, ao jardim zoológico. Este ano, a exposição aumentou o percurso, contando com cenários ampliados e atrações interativas, como baloiços e balancés iluminados. Os visitantes podem também explorar a Casa dos Animais Noturnos, onde habitam espécies como morcegos e aranhas, e o Mundo Tropical, onde vivem araras, anacondas e faisões. O Bar do Lago e a Loja do Zoo vão estar igualmente disponíveis durante o horário da exposição, das 16h30 até às 20h30.

As Luzes Selvagens estarão a decorrer até ao final de fevereiro de 2025, funcionando aos fins de semana, feriados e durante as férias escolares. Os bilhetes, a partir de 11,75 euros para a visita completa ao parque zoológico e à exposição noturna, ou de 6,50 euros apenas para as Luzes Selvagens, estão disponíveis na bilheteira e online em zoosantoinacio.com.