Luso recebe torneio de puzzles (com provas para adultos e crianças)

Os que gostam de encontrar sentido no caos podem ter dois dias de puro prazer. No fim de semana de 22 e 23 de outubro, o hotel Inatel, no Luso, Mealhada, vai receber um torneio de puzzles.

Organizada em diferentes categorias, de acordo com a dificuldade, a competição conta com três provas: uma para crianças, dos 8 aos 12 anos, e duas para adultos, uma individual e outra para pares. Todos os participantes têm de completar um puzzle de 500 peças, e quem completar o desafio primeiro, ou conseguir colocar mais peças no tempo determinado para cada prova, tem como prémio um puzzle. Nas provas para maiores de idade, além dos puzzles de 3000 peças (individual) e 2000 peças (pares), os mais rápidos levam para casa 75 euros em cartão.

A iniciativa – organizada pela loja online Puzzles.pt e pela Junta de Freguesia do Luso – também abrange momentos de convívio, que incluem um jantar. Leitão à Bairrada ou bacalhau à lusitano são as propostas da ementa, com um custo de 25 euros.

A inscrição na prova de crianças tem um custo de oito euros. Participar na prova individual de adultos custa 10 euros e na de pares, 15 euros. Os interessados devem inscrever-se, aqui, até 9 de outubro.