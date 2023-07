Luso recebe festival de cinema ao ar livre e gratuito

Até 14 de setembro, oito filmes serão exibidos no Luso, em sessões ao ar livre e gratuitas. Clássicos como "Cinema Paraíso" fazem parte do cartaz do CineLuso.

A sétima arte traz novas razões para rumar ao Luso durante os meses de verão. O CineLuso – Ciclo de Cinema ao Ar Livre do Luso já arrancou e decorre oito semanas, até 14 de setembro. Todas as quintas-feiras, sempre pelas 22h, haverá sessões de cinema ao ar livre, com entrada gratuita, na parte de trás do edifício do Posto de Turismo do Luso.

A iniciativa é da Câmara Municipal da Mealhada e do CineClub da Bairrada, através do Grémio de Instrução e Recreio da Pampilhosa, e conta com um cartaz com oito filmes. A próxima sessão acontece esta quinta, a 3 de agosto, com o clássico “Cinema Paraíso”, um dos grandes pilares do cinema italiano, obra do realizador Giuseppe Tornatore. Já a 14 de setembro, por exemplo, será exibido o filme “Terra Queimada”, sobre os eventos na Serra do Bussaco em 1810, durante a terceira invasão francesa.

Na semana passada, a estreia do CineLuso foi feita com a curta-metragem “Ice Merchants”, de João Gonzalez, que se estreou há um ano na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, e que fez história na sétima arte ao tornar-se no primeiro filme português nomeado para os Óscares. Na mesma noite, foi exibido “A Primeira Linha de Wellington”, do realizador Paulo César Fajardo, sobre a Batalha do Bussaco de 1810 e as invasões francesas.

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, explica que estas sessões de cinema ao ar livre “são muito mais do que uma simples atividade de lazer”. “É uma oportunidade preciosa para nos desligarmos do mundo exterior, imergir em diferentes realidades e absorver as diversas perspetivas e culturas que as películas nos proporcionam, expandindo os nossos horizontes e enriquecendo a nossa compreensão do mundo”, acrescenta em comunicado.