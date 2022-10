Lousã comemora Dia dos Castelos com caminhada temática

O programa para sexta, dia 7, inclui passeio pela vila do distrito de Coimbra, integrando também a comemoração do centenário do nascimento de José Saramago.

A caminhada, intitulada Um Castelo para Hamlet, procura refazer o percurso que pode ter sido efetuado por José Saramago em “Viagem a Portugal”, num capítulo homónimo que dedica à vila e ao castelo de Arouce, ou da Lousã: “…não atendeu à vila, que haveria de ter que ver e admirar, e seguiu caminho. […] Agora, sim, senhores, merece a serra o seu alto nome […] e mesmo aqui, mais abaixo, por este desvio que apenas o leva ao castelo, caem os vales bastante abruptamente”.

O percurso, que assinala igualmente o Dia dos Castelos, tem início às 18.30 horas no pelourinho, seguindo pelo Largo da República, Rua de S. João, Cabo Soito, Rua José Augusto do Rego, passadiços e terminando no castelo. A iniciativa conta com a colaboração da Associação de Dinamização Cultural Efeitardósia, incluindo atuação e leitura de excertos da obra de Saramago ao longo do passeio por parte do grupo de teatro Barraca Preta. Saiba mais sobre a iniciativa aqui.