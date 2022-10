Livros para ficar a conhecer melhor o bubble tea

Duas sugestões de livros para beber inspiração e conhecer melhor a crescente popularidade do bubble tea.

The Boba Book: Bubble Tea and Beyond

Hong Kong Milk Tea, Strawberry Matcha Latte e Butterfly Pea são algumas das receitas apresentadas passo-a-passo neste livro escrito pelos fundadores das casas de chá americana The Boba Guys. Neste livro com 224 páginas, Andrew Chau e Bin Chen falam sobre a sua infâncias enquanto asiáticos criados nos Estados Unidos, fazem uma introdução à bebida, explicando o seu contexto histórico e apresentando a planta do chá, bem como as suas diversas categorias. Quanto às receitas, estas estão divididas em bebidas tradicionais, bebidas de especialidade, boba alcoólico e complementos e coberturas.

The Boba Book: Bubble Tea and Beyond

de Andrew Chau e Bin Chen

Clarkson Potter

224 pág.

Boba: Classic, Fun, and Refreshing Bubble Teas to Make at Home

Neste livro, as autoras Stacey Kwong e Beyah del Mundo – fundadoras do bar de bobas Milk+T, com portas abertas em vários pontos dos EUA – dão todas as instruções para quem quer fazer bubble tea em casa, desde o equipamento essencial à preparação do chá e cozedura das pérolas de tapioca, passando pela confeção de adoçantes, xaropes e coberturas naturais. As 50 receitas dividem-se em chás de leite, chás de fruta e bebidas de especialidade.

Boba: Classic, Fun, and Refreshing Bubble Teas to Make at Home

de Stacey Kwong e Beyah del Mundo

rock point

144 pág.