Livros, aplicações de telemóvel e um jogo para os amantes de avifauna

Os entusiastas de birdwatching têm nos livros, e até num jogo, motivos para também se entreterem dentro de portas, quando o tempo não permite a observação no exterior. Há guias para quem se quer iniciar na observação de pássaros, e um jogo de estratégia com belas ilustrações de avifauna. Já para o exterior, há aplicações que ajudam a identificar aves através do seu canto.

LIVROS

Guia de Aves Portugal e Europa, de Lars Svensson, 33 euros

Para quem está a começar e quer a ferramenta mais completa de todas, este guia é incontornável. Com o cunho de qualidade da SPEA, O Guia de Aves para Portugal e para a Europa apresenta informação sobre observação de pássaros e ilustrações que permitem começar a mais facilmente reconhecer estes animais.

Aves de Portugal Continental – Guia Fotográfico, de Gonçalo Elias e José Frade, 29,93 euros

Sendo o primeiro guia fotográfico para a avifauna completa do Continente, este livro oferece uma ajuda preciosa para quem está a dar os primeiros passos na observação e identificação de aves. Além das fotos, o Guia Fotográfico dispõe ainda de um mapa e um texto explicativo para cada espécie.

Onde Observar Aves na Região de Lisboa, de Hélder Costa e Domingos Leitão, 25 euros

Para quem não quer a extensão de um guia completo, as publicações locais são a melhor opção. Na capital, o livro Onde Observar Aves na Região de Lisboa é uma ajuda essencial para quem dá os primeiros passos na observação de aves, indicando os locais preferenciais para a prática e ilustrando as espécies mais comuns.

JOGO

Wingspan, de Elizabeth Hargrave, a partir de 49,95 euros

Em 2019, o Wingspan foi uma sensação no universo dos jogos de tabuleiro. Desenvolvido pela designer de jogos norte-americana Elizabeth Hargrave, em 2018, e com belíssimas ilustrações de Natalia Rojas, Ana María Martínez Jaramillo e Beth Sobel, este jogo de estratégia tem tudo para agradar a observadores de pássaros, até porque a própria criadora também o é. O objetivo é que cada jogador consiga “atrair” as melhores aves para elaborar as suas jogadas. Além da versão original, com aves da América do Norte, foram já editadas duas expansões: aves europeias e aves da Oceania. Há também uma versão digital para android (por 9,49 euros).

APPS

BirdNET (The Cornell Lab), grátis

Muito simples de utilizar a BirdNET serve para identificar aves através dos seus sons. Basta abrir a aplicação que esta imediatamente vai começar a registar os sons circundantes. Depois, pode selecionar-se o excerto que se quer identificar e aparecerão os resultados indicando o nível de certeza da mesma. Dados como o número, data, a hora e o local da “observação” ficam registados.

Followbirds, de Barbara Pintar e Jordi Sabat, grátis

Quem observa aves no sul tem nesta app portuguesa criada por dois estudantes internacionais da Universidade do Algarve, uma companhia preciosa. A Followbirds pode mesmo substituir os pesados guias. Isto porque tem informação detalhada sobre 400 espécies que se observam no Algarve – o que inclui imagens e excertos do canto das aves.