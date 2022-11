“Chefs Sem Reservas: Segundo Prato” nomeado para os “Óscares” da Gastronomia

O livro do jornalista e escritor português Nelson Marques é um dos finalistas dos Gourmand World Cookbook Awards 2023

“Chefs Sem Reservas: Segundo Prato”, de Nelson Marques, está nomeado na categoria Food Writing (Escrita Gastronómica) daqueles que são os mais importantes prémios internacionais para publicações gastronómicas, anunciou a organização esta terça-feira.

“O livro chegou há dois meses às livrarias e estar já nomeado para um prémio tão importante é, obviamente, um motivo de orgulho”, admitiu o autor, em comunicado “Não escrevo a pensar em prémios, mas é óbvio que esta nomeação ajuda a que ‘Chefs sem Reservas: Segundo Prato’ possa chegar a mais leitores. É uma honra ser um dos finalistas”.





A obra inclui conversas intimistas com 12 dos mais bem-sucedidos chefs portugueses e internacionais da atualidade, que juntos reúnem mais de 20 estrelas Michelin no currículo. Entre eles, estão seis cozinheiros portugueses: Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Marlene Vieira, Pedro Pena Bastos e Ricardo Costa.

O livro apresenta ainda as confissões, os erros e as lições dos espanhóis Joan Roca (El Celler de Can Roca) e Eneko Atxa (Azurmendi), do russo Vladimir Mukhin (White Rabbit) e de três mulheres que já venceram o prémio para melhor chef do mundo: a francesa Dominique Crenn (Atelier Crenn), a primeira mulher nos EUA a conquistar três estrelas Michelin, a britânica Clare Smyth, que conseguiu o mesmo feito no Reino Unido, e a peruana Pia León (Central, 2º na lista dos The World’s 50 Best Restaurants em 2022).

O evento onde serão conhecidos os vencedores em cada uma das categorias a concurso terá lugar em maio, em Umea, Suécia.