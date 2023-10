Livro “Conhecer Portugal a pé” reúne mais de 200 caminhadas de norte a sul (e ilhas)

Miguel Judas verteu a sua experiência a palmilhar o território num livro, “Conhecer Portugal a pé”, que é um precioso auxiliar de múltiplas viagens.

Aqui há de tudo para quem desejar meter sapatilhas ao caminho e perceber as múltiplas dimensões naturais do país. Em “Conhecer Portugal a pé”, o jornalista e guia de viagens Miguel Judas puxa da sua experiência do território para reunir mais de 200 propostas de caminhadas.

Obras destas querem-se práticas, de disposição intuitiva da informação, com textos sucintos que preparem o caminhante ou corredor e que demonstrem curiosidade pela e sabedoria da história dos sítios. É o que aqui sucede. Os percursos dividem-se por Norte, Centro, Sul e Ilhas, e cada bloco geográfico inicia-se com uma Grande Rota, coisa para gente de ânimo: a Grande Rota do Guadiana, por exemplo, liga Vila Real de Santo António a Pomarão, em Mértola, percurso de 165 quilómetros em que um dos pontos altos “é a travessia do rio Vascão, conhecido por ser o último rio livre do Algarve, ou seja, o único que ainda corre sem barragens no seu curso” de 70 quilómetros. Seguem-se trilhos e rotas, caminhos e passadiços, agrupados nas categorias autoexplicativas Com História, Desafiantes, Para Toda a Família, Com Vista de Mar e Ao Som da Água. Em nenhuma falta o ponto de partida, de chegada, a extensão e o grau de dificuldade.

É notório o deleite do autor pela partilha de experiências, abrindo o apetite a quem chega a este livro para lhe seguir as passadas. O que pode acontecer num tranquilo Trilho do Sistema Solar, em Paredes de Coura, onde a estrutura astronómica titular é recriada, à escala, “ao longo da paisagem protegida do Corno do Bico”, a mais de 800 metros de altitude. Ou na mais atribulada mão cheia de quilómetros do Sanguinho, no concelho de Povoação, ilha de São Miguel, “ao longo de uma densa floresta, num constante sobe-e-desce que termina numa caldeira abobadada por altas árvores” e numa “cascata com mais de dez metros de altura”.