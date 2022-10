Lisbon Art Weekend está de regresso para a sua quarta edição

Quatro dias com mais de 200 artistas nacionais e internacionais, exposições e visitas guiadas gratuitas, entre 10 e 13 de novembro.

O objetivo da Lisbon Art Weekend passa por dar visibilidade ao circuito de arte contemporânea da capital, com a sua multiplicidade de trabalhos e artistas. O evento conta com uma programação a acontecer em lugares como a .insofar art gallery, Appleton, Atelier Concorde, Balcony Gallery, Cristina Guerra Contemporary Art, Galeria 111, Galeria Foco, Galeria Francisco Fino, Galeria Miguel Nabinho, Galeria Nave e Galeria Vera Cortês, entre 36 espaços de arte contemporânea.

Destacam-se a performance de Evy Jokhova, a ter lugar a 12 de novembro pelas 17 horas na 3+1 Arte Contemporânea, a que se juntam visitas guiadas às suas obras, conduzidas por artistas como Alexandre Estrela (dia 12, às 17 horas, na Galeria Bruno Múrias) ou Isabel Cordovil (também a 12, pelas 16 horas, na Uma Lulik__, com a companhia do curador David Silva Revés). A mostra individual de Vanessa da Silva é visitáveis dia 11, das 18 às 21 horas, na Encounter; e a de Buhlebezwe Siwani no dia 13, das 12 às 15 horas, na Madragoa.

No Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, onde se situam as Galerias Municipais Lisboa, apresentam-se os projetos “Resistência visual generalizada”, da autoria de Catarina Boieiro e Raquel Schefer, que exibe livros de fotografia realizados no contexto das lutas pela independência em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde; e “Sarah Maldoror: Cinema tricontinental”, da cineasta Sarah Maldoror e de Maya Mihindou, Chloé Quenum e Anna Tje. Ambos podem ser vistos até 27 de novembro.

Ainda a complementar a programação, o Lisbon Art Weekend conta com uma conversa, também de entrada livre, com a curadora e diretora da recente galeria Jahn und Jahn, Carolina Trigueiros, e convidados, sobre “olhar para dentro para construir futuro”. Acontece no Heden, domingo, 13 de novembro, pelas 12 horas.