Lisboa: vem aí mais uma Exposição Internacional de Orquídeas

A sexta Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa tem lugar, entre 23 e 25 de setembro, no Mercado de Santa Clara. No âmbito da iniciativa, promovida pela Associação Portuguesa de Orquidofilia, os visitantes vão poder admirar - e levar para casa - exemplares de todo o Mundo.

As orquídeas expostas advêm, essencialmente, das coleções privadas dos sócios daquela Associação, e vão ser avaliadas – e premiadas – por um júri internacional. Essas que são as estrelas maiores do certame também vão estar à venda, e com elas outras plantas ornamentais, como tillandsias, catos, suculentas ou bonsais, sem esquecer as plantas oriundas dos trópicos. A oferta inclui ainda produtos feitos com recurso a orquídeas, desde joias até licores, geleias ou chocolates.

“A sexta edição [do certame] continua a apostar na diversidade, com expositores novos, que nos trazem uma oferta interessante e diversificada de outras plantas raras, nomeadamente Adeniuns, Anthuriuns, begónias, bromélias, fetos, gesneriáceas, hoyas, filodendros e piperáceas tropicais”, lê-se em comunicado. O programa inclui ainda palestras e demonstrações associadas a diferentes níveis de cultivo.

A Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa decorre no último fim de semana de setembro, entre as 10h e as 19h. A entrada tem um custo de 4 euros, sendo gratuita para crianças até aos 12 anos e sócios com as quotas em dia. Pode ser adquirida no local ou, previamente, aqui.