Lisboa tem um novo Ninho exclusivo com piscina, cozinha de chef e cowork

Restaurante de chef, cocktails à beira da piscina e espaços de cowork são os atrativos do Ninho - Secret Garden, “o primeiro clubhouse de Lisboa”, na zona do Jardim do Torel.

Quem passa na rua mal se apercebe que a entrada no Ninho – Secret Garden se faz por dentro de um palacete do século XIX, um dos que embelezam a zona do Torel. Após dois lances de escadas, surge uma bonita vista sobre o casario lisboeta e a pequena piscina oval que é já, provavelmente, uma das mais divulgadas nas redes sociais. Antes de tudo, porém, é necessário ser membro do clube (50 euros/mês), sendo que neste momento há lista de espera e os responsáveis pelo espaço não revelam o número máximo de membros.

O “summer membership” garante acesso ao jardim, piscina, restaurante e bar, balneários e chuveiros, e cada membro pode levar um convidado em cada visita. O jardim foi projetado pelo Studio Astolfi, com sombras e espreguiçadeiras, e intercala um tapete de relva com azulejos de terracota. Já do balcão em mármore verde saem as bebidas do restaurante, comandado pelo chef Hugo Dias de Castro (d’ O Pastus, em Paço de Arcos). A carta tem pendor mediterrânico e garante pequeno-almoço, almoço, jantar e brunch aos domingos.





Enquanto, de manhã, reinam os ovos, panquecas, papas de aveia e tostas de abacate, a partir da hora de almoço é possível pedir creme frio de cenoura e gengibre com amêndoas, tártaro de atum ou polvo com pimentos e molho aioli, entre outros pratos mais consistentes. As mesas podem ser marcadas, ao contrário das espreguiçadeiras, ocupadas por ordem de chegada. A ideia dos fundadores do Ninho – o alemão Nik Ueker e o irlandês Niall Davis – é que os membros utilizem o espaço para conviver, trabalhar e partilhar ideias e interesses.

A dupla prevê abrir a segunda fase do projeto, dentro do palacete, até ao final do ano, com espaços de cowork, bar, restaurante e zonas de estar. A ideia do Studio Astolfi foi levar a natureza para dentro, recorrendo à mesma paleta de tons. O valor e modelos de acesso ao clube, com estes serviços, serão divulgados a seu tempo. No bem-estar e entretenimento, o Ninho organiza também sessões de música ao vivo, jantares comunitários, ioga à beira da piscina, noites de cinema e exposições de arte, entre outros.