Setembro traz últimas visitas para descobrir morcegos no Castelo de São Jorge

As últimas três visitas guiadas do programa Há Morcegos no Castelo acontecem em setembro. Durante duas horas, os participantes identificam morcegos com um detetor de ultrassons e aprendem mais sobre estes curiosos mamíferos.

Está a aproximar-se a época de hibernação dos morcegos, mas até ao final de setembro ainda é possível conhecer melhor este pequeno mamífero voador, que continua envolto numa aura de mistério.

O programa Há Morcegos no Castelo, desenvolvido pela empresa Biota, em parceria com o Castelo de São Jorge, Lisboa, convida os entusiastas da vida animal a observar morcegos, a conhecer a sua biologia e os seus habitats, assim como ajuda a desmistificar medos e a sensibilizar para a sua conservação.

As últimas visitas guiadas do ano realizam-se nos dias 10, 20 e 23 de setembro, a partir das 20.30 horas, no Castelo de São Jorge. A atividade é orientada por um biólogo e dura duas horas. O castelo acolhe seis espécies, mas apenas o morcego-rabudo, o morcego-anão, o morcego-pigmeu e o morcego-orelhudo são avistados com alguma facilidade. Para ajudar na identificação, os grupos, com um máximo de 15 pessoas, farão a visita munidos de detetores de ultrassons, que emitem barulho quando os animais se aproximam, além de uma luz frontal e de um guia com as frequências emitidas por cada uma das espécies, entre outras informações de conservação e ecologia. E, aqui, as crianças estão em clara vantagem, dado que a sua maior amplitude de frequência lhes permite ouvir sons produzidos pelos morcegos que os adultos não conseguem, explica Catarina Azinheira, gestora de projeto da Biota.

Além da partilha de informação sobre os únicos mamíferos com a capacidade de voar, a visita pretende sensibilizar para a sua conservação, já que como comedores ávidos de traças, moscas e mosquitos, conseguindo ingerir um terço da sua massa corporal por noite, os morcegos desempenham uma função importantíssima na prevenção de pragas, sobretudo na agricultura. A escassez de insetos provocada pela diminuição da temperatura no outono e no inverno motiva a sua hibernação entre novembro e fevereiro, dando tempo para se prepararem para a época de reprodução, a partir de abril.

Desconstruir ideias como “os morcegos são cegos”, “enfiam-se no cabelo” ou “dão azar” é outro objetivo destas visitas, aptas para maiores de cinco anos.

Há Morcegos no Castelo

10, 20, 23 de setembro | 20h30

Maiores de 5 anos

Duração aproximada de 2h

Inscrição prévia através dos contactos 218 800 620/[email protected]

Preço: 10 euros (bilhete normal); 5 euros (menores de 18 anos)