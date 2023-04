Lisboa: regressam as visitas ao Quartel do Carmo, palco essencial do 25 de abril

É já nesta terça que a Guarda Nacional Republicana (GNR) reabre ao público o Quartel do Carmo, indissociável da Revolução de 25 de abril de 1974, que pôs fim a 48 anos de ditadura. As visitas ao espaço, no Largo do Carmo, em Lisboa, são gratuitas.

Até 20 de maio, é dado a conhecer aquele espaço com longa história religiosa e militar, fortemente ligado à queda do Estado Novo. O então chefe do governo, Marcello Caetano, buscou refúgio nesse edifício, que acabou por ser tomado pelas forças do capitão Salgueiro Maia.

As visitas guiadas exigem marcação prévia, por e-mail ([email protected]), informou, em comunicado, a GNR, que insere a iniciativa nas comemorações dos seus 112 anos. Entre os atrativos contam-se o Museu da Guarda e a exposição temporária “O Quartel do Carmo na Revolução de Abril”, sem esquecer a varanda panorâmica sobre o Rossio – cujo acesso está limitado entre as 16h e as 17h, nos dias úteis.

As entradas decorrem de segunda a sábado, assim como nos feriados. O Museu da Guarda funciona das 10h às 18h, com entrada até às 17h30. De resto, o quartel é visitável das 10h às 12h e das 14h às 16h30, também com a última entrada a fazer-se meia hora antes.