Lisboa recebe concerto imersivo que junta Claude Monet e Beethoven

Monet Meets Beethoven, assim se chama o primeiro concerto imersivo desenvolvido pelo OCUBO, em parceria com a Fever, para a Immersivus Gallery. O espetáculo estreou dia 2 de março e repete-se dias 16 e 30 deste mês.

Depois da estreia na noite de dia 2 de março, o interior do Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras vai voltar a ser palco de uma interpretação ao vivo de melodias de Beethoven, casada com uma projeção multimédia de 360º criada pelo ateliê criativo OCUBO em torno do universo impressionista do pintor Claude Monet.

O espetáculo, desenvolvido pelo OCUBO em parceria com a Fever para a Immersivus Gallery, conta com temas como a Sinfonia n. º5, Op. 67 e a Sinfonia n. º9, Op, 125. A interpretação está a cargo de Daniela Barraza e André Teixeira, nos violinos, Lia Caride, na viola e Lívia Mendes, no violoncelo.

Em simultâneo, pinturas emblemáticas como “Ramo de Girassóis” ou “O Passeio, Mulher com Sombrinha” ganham vida e invadem o espaço, tornando a experiência numa viagem multissensorial. Monet Meets Beethoven estará em exibição também nos dias 16 e 30 de março, pelas 21 horas.