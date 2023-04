Lisboa: Poster Mostra volta a fazer de Marvila uma galeria a céu aberto

De 20 de maio a 20 de setembro, a oitava edição da Poster Mostra, exposição de arte pública, reúne nomes como Ivo Canelas, César Mourão e Inês Menezes.

Está de regresso para a oitava edição, de novo com o objetivo de espalhar criatividade pelas paredes das principais artérias da freguesia de Marvila, na capital. Entre a Rua do Açúcar e o Largo Poço do Bispo, a Poster Mostra retorna ao lugar que viu o projeto nascer.

Segundo Bruno Pereira, diretor artístico do Departamento e da Poster Mostra, “vamos para o oitavo ano desta mostra pública […] e cada vez é mais efervescente, criativa e multicultural. 40 criativos enchem as paredes de Marvila para a contemplação de todos, e todos são parte dela. Profissionais, amadores ou mesmo estreantes, todos cabem. Celebremos a cultura, essa universidade invisível. As paredes serão nossas”.

Tendo como ambiente nativo a rua, a iniciativa desafia qualquer um a dar asas à criatividade, juntando o trabalho de 20 artistas consagrados a 17 posters vencedores a concurso.

A Poster Mostra 2023 conta com a participação de nomes como Ivo Canelas, Inês Menezes, César Mourão, Tin Brain, Studio Spacegram e Garota Não, entre outros criativos emergentes e já reconhecidos, nacionais e estrangeiros.