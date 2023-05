Torre Vasco da Gama reabre miradouro (com o bar mais alto do país)

Vinte e cinco anos depois da abertura oficial na Expo 98, a Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, devolveu o seu miradouro ao público, incorporando um bar de cocktails inspirados na rota das especiarias. Tudo a 145 metros de altura. Bem-vindos ao Babylon 360º.

Apenas 55 segundos: é quanto demora a percorrer 145 metros de altura entre a rua e o miradouro da Torre Vasco da Gama, ou então 525 anos recuando ao dia em que o navegador português natural de Sines chegou à Índia, em 1498. Projetada pelos arquitetos Leonor Janeiro e Nick Jacobs para celebrar os 500 anos da ligação marítima entre a Europa e a Índia na Expo98, a torre tornou-se desenho perene na paisagem de Lisboa moderna, reabrindo agora como miradouro, com bar incluído.

Moderna e cultural, a experiência começa nos elevadores panorâmicos autónomos situados à esquerda do hotel Myriad, no Parque das Nações. Comprado o bilhete, à entrada vê-se uma cronologia da viagem dos portugueses “por mares nunca dantes navegados” – como escreveu Luís de Camões em Os Lusíadas -, e até se pode tirar uma fotografia divertida com a mesma altura da torre. A viagem até ao topo é veloz e a vista arrebatadora sobre o Tejo e a margem sul não deixa ninguém indiferente.

O interior da cúpula da Vasco da Gama Tower Babylon 360º lembra um favo de mel. Há neons que mudam de cor, um jardim vertical de plantas naturais, sofás e bancos altos debruçados sobre a vista panorâmica. Para ajudar a descodificar a paisagem, mas também a divulgar a história, natureza e património do país, cada uma das 38 janelas do miradouro tem um ícone e um QR code com textos breves audiodescritos sobre o centro histórico de Lisboa, os Açores, o Atlântico, o Oceanário, entre outros.

Beber um cocktail no edifício (e bar) mais alto de Portugal é outro dos atrativos. São 12 originais, todos com inspiração em especiarias como a canela, açafrão, gengibre, e noz-moscada, apreciadas pela realeza e alta burguesia no séc. XV. Um deles é o Chaaym e junta masala chai, um blend muito popular na Índia, com uísque, licor de sabugueiro e gengibre. Já o Dhanibee, com gin, sementes de coentros, folha lima kaffir e flor de laranjeira, lembra um “antídoto” contra o escorbuto dos marinheiros.

Aberto todos os dias da semana de manhã à noite, o bar/miradouro da Torre Vasco da Gama contará, ainda, com a atuação de DJs de quinta a sábado. Ao domingo, os sunset animarão o espaço a partir das 18h. A entrada custa 10 euros por pessoa entre as 10h e as 18h, e 15 euros (consumíveis em bebidas) a partir dessa hora. Admirada à distância, a torre continua a parecer uma caravela quinhentista, em que o hotel é a vela e o miradouro e restaurante Fifty Seconds a gávea de onde se avistava terra firme.