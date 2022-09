Lisboa: estão de volta os espetáculos de variedades com jantares no Maxime

O Maxime Restaurante, no hotel homónimo situado na Praça das Flores, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, retomou a sua agenda de espetáculos de variedades com jantar incluído. Há sessões para todos os gostos, carregadas de brilhos, plumas e coreografias típicas da Lisboa boémia de outros tempos.



Entrar na sala do Maxime Restaurante não se faz sem o convite prévio a uma fotografia, tirada logo à entrada, com acessórios disponíveis para cada um compor o guarda-roupa e a pose que quiser. Depois, caminha-se até às mesas a meia-luz, já com tudo preparado para o jantar ter início: pães quentes, manteiga e uma bebida de boas-vindas entregue prontamente pela equipa de sala.

O jantar, criado pelo chef Flávio Santos, começa a ser servido já com o primeiro número a decorrer, revelando uma boa sincronização entre a cozinha e o alinhamento do espetáculo. Sempre com o cabaret em pano de fundo, a programação, que se estenderá pelo menos até ao final de outubro, inclui sessões diferentes todas as semanas com dançarinas, comediantes, cantores e mágicos, entre outras artes performativas.





O destaque vai para o Maxime Cabaret Show, uma produção a cargo do projeto Voix de Ville, que este ano celebra 11 anos. A sua fundadora é Vanity Redfire, artista que além de fazer teatro de rua é responsável pelos espetáculos de cabaret burlesco residentes em afamadas casas portuguesas, como a Pensão Amor e o Cine Incrível Almadense. Fraulein Margret, Tara Matahari, Veronique Divine e Baby Valentine são quem a acompanha ao longo de vários números repletos de brilho, provocação e humor próprios do cabaret burlesco.

Já o Maxime Obsession é a mais recente criação do restaurante do Maxime. Acontece duas vezes por mês, com diferentes temas, e também inclui jantar com bebidas. O Amusing Bouche é, por sua vez, uma “amostra do que se vive no mundo cabaret”, contemplando um jantar escolhido à carta com uma atuação de um artista surpresa que culmina num DJ a passar música. Decorre todas as sextas-feiras, por aproximadamente 30 euros por pessoa.





O Maxime Restaurante & Bar guarda espaço, ainda, para uma sessão It’s Teaser Time na noite de Halloween, dia 31 de outubro. O menu do jantar terá tudo a ver com a quadra festiva e incluirá bebidas, por 50 euros por pessoa. Mais calmas são as noites de quinta-feira, dedicadas ao Comedy Club do Maxime, com curadoria do humorista Guilherme Duarte. Os espetáculos custam 10 ou 25 euros por pessoa, caso se queira jantar um menu de três pratos. Paralelamente, há opções à carta e cocktails.

Os espetáculos com jantar incluído no valor (65 ou 70 euros por pessoa em mesas na primeira fila) incluem um menu de quatro momentos (entrada, prato de peixe, prato de carne e sobremesa) e bebidas (água mineral, água com gás, vinho tinto, branco e rosé, imperial, refrigerantes, chá e café) repostas durante o decorrer do evento. A programação completa do Maxime pode ser consultada online.