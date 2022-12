Lisboa celebra Natal com concertos, cinema e mais de dois milhões de luzes

As iluminações de Natal da cidade acendem-se esta segunda-feira às 19h na Praça do Comércio, ficando ligadas até 6 de janeiro. Mas durante todo o mês de dezembro haverá um programa cultural organizado pela EGEAC, para todos os públicos.







As luzes de Natal de Lisboa vão ser acesas esta segunda-feira, às 19h, na Praça do Comércio, onde está instalada uma árvore de Natal com 30 metros de altura. Será o momento de ligar as cerca de 2,2 milhões de lâmpadas LED que compõem as mais de 1100 instalações luminosas colocadas em 65 praças, ruas e avenidas da cidade, e que totalizam mais de 214 quilómetros de cordão de luz (o equivalente ao comprimento de 96 pontes 25 de Abril). As luzes ficam acesas até dia 6 de janeiro.

Além do pinheiro de Natal gigante, que todos os anos muda de figurino, a novidade este ano é uma projeção de videomapping 360º que cobrirá as fachadas da Praça do Comércio. Mas motivos não faltam para um passeio pela Baixa pombalina, além da decoração. A Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC prepararam um programa que abrange concertos em igrejas, ciclos de cinema infantil e outras atividades, para que toda a cidade possa mobilizar-se em torno das comemorações, até dia 18.

Uma das novidades deste ano é um ciclo de cinema especialmente dedicado aos mais novos, com uma seleção de “Fitas de Natal” do universo da Disney e não só. Os filmes vão preencher as manhãs de dois fins de semana do mês no Cinema São Jorge, a partir das 11h – os próximos são The Muppet Christmas Carol (dia 14) e How The Grinch Stole Christmas (dia 17). A entrada é livre, sujeita à lotação e mediante levantamento do máximo de dois bilhetes por pessoa na bilheteira, no dia.

Já para o feriado de 8 de dezembro, a EGEAC propõe, no Cinema São Jorge: o Quebra-Nozes, às 16h, com um quinteto de cordas a musicar, com melodias de Tchaikovsky, a “famosa história da encantadora Clara que numa noite de Natal se encantou por um brinquedo muito especial”; e o Projeto com Voz, às 19h30, que com um repertório pop/rock português interpretado por um coro de vozes seniores. Em ambos a entrada é livre, mediante levantamento de dois bilhetes/pessoa no dia.

No dia 10, às 19h, o Museu de Lisboa-Palácio Pimenta recebe “uma viagem no tempo com a Cottas Club Jazz Band que reinterpreta o jazz dos anos 20″; e às 21h30, o espetáculo Poema Mundi – 1000 Palavras para a Paz sobe ao palco do Cineteatro Capitólio com o coletivo Poetry Ensemble e o quarteto de cordas Naked Lunch, com a poetisa Alice Neto de Sousa e as cantoras Mitó, Xana e Patrícia Relvas convidadas e músicos da Comunidade de Músicos Afegãos dirigidos por Rui Rebelo.

Como é habitual todos os anos, a programação do Natal em Lisboa estende-se ainda a várias igrejas, como a Igreja de São Roque (com o Coro Gregoriano de Lisboa); Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (com o Coro de Câmara de Lisboa); Igreja Anglicana de São Jorge (com o Coro Juvenil da Universidade de Lisboa e Coro de Câmara da Universidade de Lisboa); Igreja de São Domingos (com os Músicos do Tejo) e Igreja de São João Baptista do Lumiar (com o Nova Era Vocal Ensemble), entre outros espaços. A programação completa e detalhada está disponível aqui.