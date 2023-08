Leituras de verão. Este livro para crianças interpela os adultos: afinal, o que nos impede?

No ano passado, Teresa Revez decidiu oferecer algo diferente aos filhos, pelo Dia da Criança: uma história que questionasse os limites, acompanhada por ilustrações caseiras. Esse projeto familiar deu origem a um livro que também pode servir de lembrete para os adultos - a ler em conjunto, quiçá, nestas férias.





“Infinito [isto não é um livro]” é o título da obra, uma edição de autor ilustrada também por Teresa Revez, com materiais que tinha em casa e contributos dos filhos: Manuel, agora com 9 anos, e José, de 3. Isto recorrendo à pintura, à colagem e à fotografia, a partir da sua residência, em Beja. E sem os miúdos saberem para que serviriam aqueles elementos sobre os quais se estavam a debruçar – sobretudo o mais velho, que, devido à idade, teve uma participação mais ativa.

O ponto de partida foi uma expressão atirada pelo mais velho, na altura com 8 anos, e que virou hashtag: “Nada te impede!”. Nas palavras da autora, o livro “conta a história de uma vela de aniversário (8) que sonha ver o mar. Faz uma viagem interior para lá chegar e convida a refletir sobre a nossa essência, o poder das pequeninas coisas e da mudança de perspetiva. Afinal, há dias em que um oito pode ser o infinito: #nadateimpede”.





O oito – que, deitado, simboliza o infinito – coincide com a idade que Manuel tinha quando Teresa iniciou o projeto. Não se destinava à publicação, garante, em conversa com a Evasões; mas foi o que acabou por suceder, no fim do ano passado, após alguns ajustes. A propósito, a revisão e o posfácio ficaram a cargo de Cristina Taquelim, bibliotecária, mediadora de leitura e contadora de histórias. E, segundo a autora, trata-se de “um livro que requer colo”, ou seja, procura aproximar pais e filhos, suscitar conversas, confidências, levá-los a embarcar noutras viagens.

A autora acredita que aquela narrativa pode fazer sentido tanto para crianças como para adultos, por apresentar diferentes camadas de sentido. E deixa uma mensagem: “Tudo é possível, desde que se respeite a nossa essência, aquilo que somos. É um convite a questionar os limites. Se estamos conscientes de quem somos, talvez possamos perceber que, muitas vezes, o limite somos nós”.

“Infinito [isto não é um livro]”, de Teresa Revez

Edição de autor

60 páginas

PVP: 12,90 euros