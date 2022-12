Le Parfum: Portugal num frasco de edição limitada da Claus Porto

Para celebrar os 135 anos da marca, a Claus Porto lançou uma nova edição do Le Parfum, uma fragrância inspirada nos aromas e paisagens de Portugal.

O perfume foi inicialmente lançado pela marca portuense em 2017, aquando da celebração do seu 130º aniversário – também marcado pela abertura da loja da Claus Porto na Rua das Flores, no Porto -, e regressa agora, para comemorar mais cinco anos de atividade da casa de fragrâncias e produtos de beleza.

O Le Parfum foi criado pela renomada perfumista britânica Lyn Harris, que se inspirou nos aromas e paisagens portuguesas para desenvolver uma eau de parfum evocativa da riqueza e diversidade de flora que esteve na génese da Claus Porto.

Para isso, a perfumista embarcou numa road trip pelo país, que a levou à descoberta dos jardins botânicos de Lisboa, e dos pinhais da costa da Comporta, passando pelos pomares de citrinos que povoam as margens do rio Douro, e pelas cidades vibrantes de Lisboa e Porto. Uma pausa debaixo de uma figueira, perto de um caminho campestre, inspirou as notas de coração da fragrância, que é uma “interpretação dinâmica e contemporânea da paisagem portuguesa […] que transcende o quotidiano e nos transporta para um lugar especial”, define a marca.

Na conceção do perfume, Lyn uniu a vivacidade das notas cítricas de topo (bergamota, limão, laranja) à calidez do figo e à frescura da melancia, sustentando-as numa base de cedro, olíbano, absoluto de esteva, grãos de angélica.

A nova versão do Le Parfum, de edição limitada, apresenta-se num frasco de 30 ml diferente do original, mas igualmente inspirado nos tinteiros antigos, numa homenagem aos 135 anos de história e tradição na arte da perfumaria da marca. Adornado com um selo dourado, o frasco mantém as mesmas linhas sóbrias e elegantes da versão anterior, e segue numa caixa marmoreada, desta vez com um acabamento dourado, numa alusão à paleta de cores oficial da Claus Porto: branco, dourado e preto. O perfume está disponível no site, nas lojas da marca, e em pontos de venda selecionados.