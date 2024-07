Lagoa do Alvão recebe festival com música, jogos, canoagem e ioga

Com os temas da natureza e da sustentabilidade em primeiro plano, o ARTiManha - Festival de Artes acontece a 12 e 13 de julho na Lagoa do Alvão, em Vila Pouca de Aguiar. O cartaz é eclético, pensado para miúdos e graúdos.

Durante dois dias, o ARTiManha – Festival de Artes lança as âncoras em Vila Pouca de Aguiar e atraca na Lagoa do Alvão. Na próxima semana, a 12 e 13 de julho, o certame multidisciplinar, com forte conexão à natureza e à biodiversidade, reúne programas familiares ligadas à música ao vivo, teatro, artes circenses, animação de DJ, jogos tradicionais e aulas de ioga, além de conversas e atividades para realizar pela lagoa, como padel e canoagem.

Os bilhetes para o festival, produzido pela associação Animodia Arte & Cultura, em parceria com a autarquia, custam 18 euros para os dois dias e podem ser adquiridos neste link. Para a edição de 2024, o tema central é a Natureza e a Sustentabilidade e é por isso que a programação arranca com uma tertúlia: “Conversas sobre natureza e sustentabilidade: como contribuir para o futuro da comunidade?”.

Na música, destaque para os espetáculos de Ana Lua Caiano, da banda Crua (numa residência artística com o Grupo de Cantares do Alvão) e dos Olive Tree Dance, além de um”concerto meditativo ao por do sol” acompanhado de ioga. Padel e canoagem são atividades organizadas pela Pena Aventura na lagoa e haverá também jogos de madeiras para todas as idades, em parceria com os Jogos do Helder.

“Consideramos que a arte e a cultura podem igualmente ser implementadas na natureza, daí levarmos o ARTiManha – Festival de Artes até ao elemento água, em plena Serra do Alvão, tocando em pontos fulcrais da identidade e ruralidade do território”, explica José Miguel Carvalho, diretor artístico da iniciativa. Saiba mais sobre o ARTiManha aqui.