JumpYard chega a Matosinhos com trampolins e o maior parque Soft Play de Portugal

Depois de Alfragide, o parque de diversões radicais rumou ao norte, e está prestes a inaugurar uma nova morada em Perafita.

A data de abertura ainda não é conhecida, mas o novo espaço da JumpYard em Matosinhos – o primeiro no norte do país -, promete estar quase a chegar.

Segundo comunicado da marca, além de trampolins, o parque de diversões oferece atividades como SkyRider, Ninja Course, Clip N’Climb, Foam Pit, Valor TV, Cardio Jump, Jump Tower e ainda um campo de relvado artificial para partidas de futebol.

A grande novidade da nova arena JumpYard é o KidZone, “o maior parque Soft Play de Portugal”, anuncia a marca. O espaço, com dois mil metros quadrados, foi projetado para crianças até 8 anos de idades, e inclui escorregas, piscinas de bolas, túneis e trampolins. “Uma das grandes vantagens de um parque Soft Play é que as estruturas são feitas de materiais macios e acolchoados, o que significa que as crianças podem brincar livremente e em segurança”, realça a marca.

A JumpYard Matosinhos também vai dinamizar atividades em grupo, para escolas, empresas e festas de aniversário.