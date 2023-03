“Joker” e uma série de outros filmes para ver nos próximos dias na TV

O galardoado filme "Joker" inaugura uma série de filmes oscarizados transmitidos pelo Hollywood, na semana que antecede uma nova edição dos Óscares. Mas há mais para ver, noutros canais. Conheça os destaques da Evasões.

Apollo 13

Dia 04/03 | TVCine Edition | Às 19h45

“Houston, we have had a problem”. Uma avaria na Apollo 13 deixa antever uma catástrofe espacial. O comandante Jim Lovell e a sua equipa vão precisar de muita coragem para regressar à Terra. Com Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise e Ed Harris, este filme de Ron Howard venceu os Oscars de Melhor Montagem e Melhor Edição de Som em 1996.

Saqueadores

Dia 04/03 | Cinemundo | Às 21h00

Quando uma agência bancária é alvo de um assalto brutal, todas as pistas apontam para que o culpado seja o proprietário da mesma e os seus poderosos clientes. Mas quando um grupo de agentes do FBI decide aprofundar o caso, torna-se claro que está em jogo uma conspiração ainda maior do que aquela que todos pensavam. Steven C. Miller é o realizador de “Saqueadores”. Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier e Jonathon Schaech preenchem os principais intérpretes.

Blitz – Sem Remorsos

Dia 04/03 | RTP1 | Às 00H30

Quando a polícia londrina se torna o principal alvo de um psicopata assassino, que persegue e mata a sangue-frio os agentes, o detetive Tom Brant, conhecido pelos métodos implacáveis e pouco convencionais, é chamado para solucionar o caso. Sem saber quem será a próxima vítima, a polícia e toda a população da cidade de Londres vivem momentos de pânico e Brant torna-se a única esperança contra um inimigo oculto e imprevisível que mata sem remorsos. Com Jason Statham e Paddy Considine.

Van Helsing

Dia 05/03 | AMC | Às 20h10

Século XIX. No coração dos Cárpatos encontra-se um mundo onde o mal está sempre à espreita e o perigo aumenta quando o sol se põe. Van Helsing (Hugh Jackman), o lendário caçador de monstros numa eterna batalha para livrar a humanidade destas criaturas, responde a um pedido de uma sociedade secreta e viaja até à Transilvânia com a ideia de vencer o letal e sedutor, o enigmático e poderoso Conde Drácula. A corajosa Anna Valerious (Kate Beckinsale) irá juntar-se a ele para derrotar o vampiro e livrar a sua família de uma antiga maldição. Realizado por Stephen Sommers, ainda com Richard Roxburgh, Robbie Coltrane e Elena Anayaová.

Ocean’s 8

Dia 05/03 | FOX | Às 21h20

Cinco anos, oito meses, 12 dias: é o tempo que Debbie Ocean (Sandra Bullock) passou a planear o assalto da sua vida. Ela sabe que será necessário um gangue composto pelas melhores, a começar por Lou Miller (Cate Blanchett), a sua companheira de armas. Juntas, recrutam uma equipa de especialistas: a joalheira Amita (Mindy Kaling), a vigarista Constance (Awkwafina), a contrabandista Tammy (Sarah Paulson), a hacker Nine Ball (Rihanna) e a designer de moda Rose (Helena Bonham Carter).

XXX2: Estado Radical

Dia 05/03 | AXN | Às 21h55

O agente AugustusGibbons, da National Security Agency, é mais uma vez obrigado a recrutar um “outsider” para o ajudar a tentar evitar um golpe de Estado. Gibbons vai aliar-se a um soldado que se encontra detido numa prisão militar para travar uma conspiração que visa abater o presidente dos Estados Unidos. Um filme realizado por Lee Tamahori, com Samuel L. Jackson e Ice Cube nos principais papéis.

Joker

Dia 06/03 | Hollywood | Às 21h30

Na semana que antecede a cerimónia de entrega dos Oscars, o Canal Hollywood presta homenagem ao mais conhecido evento do mundo da sétima arte com a exibição de sete filmes premiados pela Academia. São títulos para ver ao longo de sete dias, com início a 6 de março, pelas 21.30 hores, com “Joker”. Realizado por Todd Phillips, conta com Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck, um comediante amargurado e emocionalmente desequilibrado. Seguem-se “Encontro de irmãos” (dia 7), “A favorita” (dia 8), “Birdman ou (a inesperada virtude da ignorância)” (dia 9), “Titanic” (dia 10), “The Revenant” (dia 11) e “Bohemian Rhapsody” (dia 12).