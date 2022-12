Jogos, livros e brinquedos até 20 euros, para presentear os mais pequenos

Na hora de escolher presentes para os mais novos, sugerimos a leitura alusiva a temas importantes, os brinquedos artesanais em madeira e objetos que remetem à infância de outros tempos.

Pintar com os lápis de antigamente

Desde que abriu portas, no verão de 2007, A Vida Portuguesa é uma viagem pelas rotinas e memórias de outros tempos. Para os mais novos (e não só), um dos destaques da loja criada por Catarina Portas são as caixas de lápis de cor produzidas pela Viarco, tal como se vendia durante as décadas de 1950 a 1970. Cada embalagem em cartão, agora reeditada, traz 12 lápis e desenhos diferentes na parte frontal, como crianças a brincar com animais ou a lançar bolas de sabão, por exemplo. Vendem-se nas lojas em Lisboa (Chiado, Intendente e Mercado da Ribeira) e na plataforma online. A Vida Portuguesa. Largo do Intendente Pina Manique, 23, Lisboa. Preço: caixa de 12 lápis de cor a 8,50 euros.

Puzzles e jogos em madeira

A Woodideas é uma marca digital de brinquedos artesanais feitos em madeira, juntando um dois em um importante: momentos de lazer em família e consciência ambiental. Até 20 euros, há vários presentes que se podem comprar, como é o caso do Puzzle da Família, com peças em madeira natural e gravadas a laser, onde se pretende formar os retratos da mãe, do pai e do bebé, ajudando ainda na motricidade da criança. Outra opção é o Jogo da Memória, por exemplo, com 20 peças e com o objetivo de formar pares iguais, estimulando a concentração e a memória de miúdos e graúdos. Woodideas. Preço: Puzzle da Família a 15 euros ; Jogo da Memória a 12,50 euros.

Estimular a autoconfiança

Design, decoração e materiais de construção fazem parte da identidade do Banema Studio, presente em espaços físicos na Invicta e na capital, mas a sua oferta estende-se além desses temas. Para os mais novos, há livros e jogos para vários gostos e idades. Um destes casos é o “Os Meus Superpoderes”, um jogo de 30 cartas ilustradas e alusivas a superpoderes (como gratidão, autonomia, coragem e altruísmo), para promover a autoconfiança dos pequenos e a conversa em família. O arranque de uma manhã com a leitura de uma destas cartas pode ser o início de um bom dia. Banema Studio. Preço: Jogo e livro “Os Meus Superpoderes” a 17 euros.

Aprender com o Panda e os Caricas

Durante a última década, têm sido sinónimo de sucesso entre os mais novos, quer seja em programas de TV, quer em espetáculos ao vivo. E na leitura também, pela mão da Porto Editora. Este ano, foram reeditados em caixa os primeiros 10 mini livros d’O Panda e os Caricas, encadernados com capa dura, onde se aprendem palavras novas, mas também se começa a

consciencializar para temáticas como o ambiente, os animais, os números e a música. Ideal para crianças até aos seis anos. Porto Editora. Preço: caixa com 10 mini livros a 11,97 euros.

Conhecer as árvores de Portugal

Sair de casa e explorar a Natureza é o convite estendido a toda a família que faz o livro “Procuras uma árvore? Como descobrir as principais espécies em Portugal”, lançado este ano pela editora Planeta Tangerina. A publicação, da autoria de João Gomes de Abreu, Maria Manuel Pedrosa e Madalena Matoso, ajuda a perceber o que é uma árvore, o que a torna especial e ainda propõe pistas e atividades para distinguir algumas das espécies mais comuns em território nacional. Planeta Tangerina. Preço: 18,50 euros.

Brinquedos em madeira

Na loja online da Meow Meow, que também tem um espaço físico em Braga, encontra-se uma seleção de brinquedos, vestuário, calçado e acessórios para bebés e crianças, numa deliciosa paleta de tons pastel, e com uma forte preocupação ambiental. Para oferecer aos mais pequenos neste Natal, há ioiôs de madeira, em várias cores, e ainda tábuas de fruta e vegetais também em madeira, da Little Dutch. Para orçamentos superiores a 20 euros existem também mealheiros em forma de gato ou dinossauro, puzzles e trotinetes. Meow Meow. Avenida Dr. Artur Soares, 328, Braga. Preço: ioiô de madeira a 7,50 euros.