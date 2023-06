Joana Barrios: programa de culinária deu um livro (do qual partilhamos uma receita)

Da segunda temporada do programa “O da Joana”, as receitas saltaram para as páginas de um livro. Qual publicação de moda, cada uma surge apresentada em cores sólidas e geométricas, sóbrias. São receitas testadas que vão dar certo, desde que se siga cada passo.

É um livro feito ao contrário. Primeiro foi um programa de TV – “O da Joana”, no 24 Kitchen – e só depois saltou para as páginas impressas. A vantagem é que tudo foi testado. Assim, garante Joana Barrios na introdução ao “À la Barrios”, “as receitas resultam mesmo”. Mas há uma condição: seguir passo a passo as indicações que são dadas nestas 160 páginas de comida para todos os gostos. Tem entradas, pratos principais e sobremesas, pratos de carne e peixe e também vegetarianos.

Além das propostas comestíveis, o que também torna este livro apetitoso é a apresentação gráfica. E mais uma vez, tal como com os anteriores livros da autora (“Sopeira” e “O da Joana”), os paninhos e as loicinhas mimosas ficaram guardados no armário e a opção recaiu “em cores sólidas, geometria e comida como foco principal, mas a respirar. “A comida é comestível, mas glamourizada”, explica Joana Barrios.

Um livro onde a multiplicidade de Joana Barrios, o seu lado de atriz e de consultora de moda, está bem patente. A enriquecer cada prato e o seu empratamento está também a escolha das loiças de vidro do Depósito da Marinha Grande, que dão um brilho especial a cada receita.

E, por falar em brilho especial, destacamos o bacalhau de la Fiesta. Embora o Natal ainda esteja longe, esta é uma receita a pensar na consoada, acrescentando “uma pluma, um brilho ao prato tradicional”. É mesmo ele, com todos os ingredientes associados à ceia natalícia, trabalhado de outra maneira.

No fundo, no conjunto de receitas apresentadas de forma simples, mas muito sofisticada, em “À la Barrios”, há sempre uma pluma a dar um toque especial a cada escolha.

Receita de bolo de cereja do Fundão

Ingredientes:

Massa quebrada

Para o recheio: 500 g de requeijão, 250 g de crème fraiche, 50 g de amido de milho, sumo de 1 limão, 100 g de açúcar, 100 g de manteiga, 2 ovos, 500 g de cerejas

Confeção:

Aquecer o forno a 180º. Numa forma redonda, de aro amovível, adicionar uma folha de papel vegetal, a untar com manteiga.

Criar a crosta da tarte de cereja: espalhar a massa com as mãos, até forrar a totalidade da forma. Picá-la com um garfo e, com a ajuda de uma folha de papel vegetal, criar peso em cima da massa. Levar ao forno durante cerca de 20 minutos. Retirar e reservar.

Numa taça, combinar o requeijão, o crème fraiche, o amido de milho e o sumo de limão. Mexer e deixar repousar.

Noutra taça, bater com a batedeira o açúcar e a manteiga até obter um creme esbranquiçado. Misturar então os ovos um a um, batendo bem entre cada adição. Juntar esta mistura ao preparado anterior e adicionar-lhe as cerejas frescas descaroçadas e cortadas. Dispor o recheio na massa quebrada e levar ao forno a 180º durante 35 a 45 minutos.

À La Barrios, de Joana Barrios

Zero a oito editora

160 páginas

PVP: 22,49 euros