Joalharia, moda e decoração no aniversário do Mercado Crafts & Design

O mercado de design e artesanato contemporâneo celebra o seu 16º aniversário este sábado.

O Mercado Crafts & Design regressa ao Jardim da Estrela, em Lisboa, este fim de semana – dias 3 e 4 de setembro -, entre as 10h e as 19h, em modo de celebração do seu 16º aniversário.

O evento assume-se como rampa de lançamento para criadores nacionais e internacionais nas áreas do design e do artesanato contemporâneo, e dá espaço a dezenas de projetos ligados à joalharia, moda, decoração, ilustração e outros campos. “Foi o primeiro mercado a surgir com uma curadoria e seleção de criativos: há 16 anos que promove criadores e designers com projetos de autor com uma identidade própria. A qualidade e criatividade dos projectos que apresentamos mensalmente continuará a ser a nossa imagem de marca”, lê-se em comunicado da organização.





O mercado, a cargo da Arquitexturas – Organização de Eventos e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e Freguesia da Estrela, decorre no primeiro fim de semana de cada mês (à exceção de janeiro) com entrada gratuita.