JNcQUOI abre bar de praia na Praia do Pego, no Carvalhal

O JNcQUOI Cabana chegou à Praia do Pego, no Carvalhal, com petiscos, cocktails e animação de DJ. Para breve está a inauguração de um restaurante ao lado deste, o JNcQUOI Beach Club.

Chama-se JNcQUOI Cabana e é uma das novidades deste verão na Praia do Pego, no Carvalhal, Comporta. O bar de praia, e irmão mais novo dos lisboetas JNcQUOI e JNcQUOI Avenida, tem petiscos e refeições mais leves para provar junto ao areal, com inspirações variadas. Ao ramalhete juntam-se cocktails com e sem álcool, e animação de DJ regular.

Na carta cabem propostas como a robata, a famosa grelha japonesa, de onde saem as yakitori (espetadas) de frango, shoarma de cogumelos pleurotus ou as plumas de porco preto com molho barbecue. A secção de cachorros trabalha proteína animal como salmão, camarão ou lavagante; e a esta juntam-se tacos, nachos, taças de poké e algumas especialidades da casa – casos do prego trufado em bolo do caco e das variedades de pica-pau, de novilho, porco preto e atum.

O espaço conta ainda com sunbeds, chapéus de colmo, camas cabana ou espreguiçadeiras em madeira. O JNcQUOI Cabana abre portas entre as 10h e as 12h (todos os dias). Esta é apenas uma das novidades da marca de restauração, já que em breve vai abrir, nesta mesma praia, o JNcQUOI Beach Club, restaurante na praia situado ao lado do Cabana. Saiba mais aqui.