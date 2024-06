Jazz e blues dão música a Seia, na Serra da Estrela, este mês

O festival Jazz & Blues regressa à cidade de Seia de 28 a 30 de junho, com concertos e comida no parque verde do Centro de Interpretação da Serra da Estrela.

O festival Jazz & Blues regressa à cidade de Seia de 28 a 30 de junho, com concertos e sabores no parque verde do Centro de Interpretação da Serra da Estrela. O cartaz da 19.ª edição conta com a presença da Big Band da Escola Profissional Serra da Estrela (EPSE), com Paulo Perfeito, ZigJazz Quinteto, The Cinelli Brothers, João Barradas Quarteto e Maria João & Carlos Bica.

O evento começa no dia 28 de junho, às 22h, com a banda local Big Band da EPSE, que terá como convidado Paulo Perfeito. No dia seguinte o Zig Jazz Quinteto atua, pelas 17h e The Cinelli Brothers às 22h. No dia 30 de junho, o programa conta com João Barradas, às 17h, e Maria João & Carlos Bica, pelas 22h.

O programa promete três dias de música combinada com a gastronomia dos ‘food trucks’. O conceito de ‘street food’ (comida de rua) dá a possibilidade ao público de experimentar várias opções.

Aquela autarquia do distrito da Guarda salienta que a iniciativa “promete ser um ponto alto no calendário cultural da região, oferecendo uma experiência única em contacto com a natureza”, sendo um convite para “apreciar o bom ambiente no coração da cidade”.

O festival é uma iniciativa da Câmara de Seia, em parceria com a Escola Profissional da Serra da Estrela, o Conservatório de Música de Seia, o festival Dias da Música Eletroacústica e a Direção-Geral das Artes, através da Rede Teatros e Cineteatros Portugueses, na qual a Casa Municipal da Cultura está integrada.