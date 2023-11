Jardim da Estrela acolhe edição de Natal do Mercado Crafts & Design

Durante dois fins de semana, dezenas de criadores nacionais e internacionais mostram as suas peças no Jardim da Estrela, em Lisboa, numa edição festiva do Mercado Crafts & Design a pensar nas compras natalícias.

Há mais de década e meia que o Mercado Crafts & Design tem dado palco a criadores nacionais e internacionais, focando-se nas peças de autor, no Jardim da Estrela, em Lisboa. A época festiva marca mais uma edição do mercado, desta vez em dose dupla, neste pulmão verde alfacinha. “Xmas Time” é o mote dos dois fins de semana, a 2 e 3 de dezembro e a 16 e 17 de dezembro, sempre entre as 10h 3 as 18h.

Ao ar livre, dezenas de criadores mostram as suas propostas para as compras de Natal em várias bancas, entre roupa e acessórios, ilustração, joalharia, decoração e artigos de lifestyle. A entrada é gratuita, como é habitual.

“Este ano, e como já vem sendo hábito, voltamos a realizar uma edição extra do Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela: para além do primeiro fim-de-semana do mês, também haverá mercado no terceiro fim-de-semana. O objetivo é que os nossos visitantes tenham mais uma oportunidade para fazer as suas compras num ambiente agradável, ao ar livre e com as melhores propostas de presentes. Projetos exclusivos, diferenciadores, personalizados e que serão certamente a prenda ideal para quem procura fazer a diferença nesta época”, explica a organização, a cargo da Arquitexturas® – Organização de Eventos, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e Freguesia da Estrela.